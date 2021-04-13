"Барселона" вперше в історії очолила рейтинг найдорожчих клубів за версією Forbes

Каталонська "Барселона" вперше в історії стала найдорожчим футбольним клубом світу за версією Forbes. Вартість "синьо-гранатових" оцінили в 4,76 мільярда доларів.
Про це повідомляє Forbes.
Підйом "Барселони" стався після того, як клуб опинився в центрі уваги у зв'язку з можливим від'їздом самого високооплачуваного гравця світу Ліонеля Мессі.
Слідом за "Барсою" йде принциповий суперник по іспанській Ла-Лізі мадридський "Реал".
У цілому в топ-10 найдорожчих клубів за версією Forbes виглядає так:
Вартість футбольних клубів в середньому зросла на 30% за останні два роки. При оцінці враховувалися виручки та операційні прибутки клубів за сезон-2019/20. До уваги не бралися суми компенсації за здачу гравців в оренду. Крім цього враховувався власний капітал клубу і величина чистого боргу, а також продажі зі стадіону команди.
Нагадаємо, Мессі намагався покинути "Барселону" минулого літа. Отримавши відмову, форвард вступив у конфлікт з керівництвом, але в підсумку він вирішив залишитися в клубі до кінця чинної угоди, яке закінчується наступного літа.