"Барселона" впервые в истории возглавила рейтинг самых дорогих клубов по версии Forbes
Каталонская "Барселона" впервые в истории стала самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes. Стоимость "сине-гранатовых" оценили в 4,76 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Forbes.
Подъем "Барселоны" произошел после того, как клуб оказался в центре скандала в связи с возможным уходом самого высокооплачиваемого игрока мира Лионеля Месси.
Вслед за "Барсой" идет принципиальный соперник по испанской Ла-Лиге мадридский "Реал".
В целом в топ-10 самых дорогих клубов по версии Forbes выглядит так:
- "Барселона" - 4,76 млрд долларов;
- "Реал" - 4,75 млрд;
- "Бавария" - 4,21 млрд;
- "Манчестер Юнайтед" - 4,2 млрд;
- "Ливерпуль" - 4,1 млрд;
- "Манчестер Сити" - 4 млрд;
- "Челси" - 3,2 млрд;
- "Арсенал" - 2,8 млрд;
- "ПСЖ" - 2,5 млрд;
- "Тоттенхэм" - 2,3 млрд.
Стоимость футбольных клубов в среднем выросла на 30% за последние два года. При оценке учитывались выручки и операционные прибыли клубов за сезон-2019/20. В учет не брались суммы компенсации за сдачу игроков в аренду. Кроме этого учитывался собственный капитал клуба и величина чистого долга, а также продажи со стадиона команды.
Напомним, Месси пытался покинуть "Барселону" минувшим летом. Получив отказ, форвард вступил в конфликт с руководством, но в итоге он решил остаться в клубе до конца действующего соглашения, которое истекает следующим летом.