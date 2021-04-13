"Барселона" впервые в истории возглавила рейтинг самых дорогих клубов по версии Forbes​​​​​​​

Каталонская "Барселона" впервые в истории стала самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes. Стоимость "сине-гранатовых" оценили в 4,76 миллиарда долларов.

Подъем "Барселоны" произошел после того, как клуб оказался в центре скандала в связи с возможным уходом самого высокооплачиваемого игрока мира Лионеля Месси.

Вслед за "Барсой" идет принципиальный соперник по испанской Ла-Лиге мадридский "Реал".

В целом в топ-10 самых дорогих клубов по версии Forbes выглядит так:

"Барселона" - 4,76 млрд долларов;

"Реал" - 4,75 млрд;

"Бавария" - 4,21 млрд;

"Манчестер Юнайтед" - 4,2 млрд;

"Ливерпуль" - 4,1 млрд;

"Манчестер Сити" - 4 млрд;

"Челси" - 3,2 млрд;

"Арсенал" - 2,8 млрд;

"ПСЖ" - 2,5 млрд;

"Тоттенхэм" - 2,3 млрд.

Стоимость футбольных клубов в среднем выросла на 30% за последние два года. При оценке учитывались выручки и операционные прибыли клубов за сезон-2019/20. В учет не брались суммы компенсации за сдачу игроков в аренду. Кроме этого учитывался собственный капитал клуба и величина чистого долга, а также продажи со стадиона команды.