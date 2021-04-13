"Барселона" вперше в історії очолила рейтинг найдорожчих клубів за версією Forbes

Каталонська "Барселона" вперше в історії стала найдорожчим футбольним клубом світу за версією Forbes. Вартість "синьо-гранатових" оцінили в 4,76 мільярда доларів.

Підйом "Барселони" стався після того, як клуб опинився в центрі уваги у зв'язку з можливим від'їздом самого високооплачуваного гравця світу Ліонеля Мессі.

Слідом за "Барсою" йде принциповий суперник по іспанській Ла-Лізі мадридський "Реал".

У цілому в топ-10 найдорожчих клубів за версією Forbes виглядає так:

"Барселона" - 4,76 млрд доларів;

"Реал" - 4,75 млрд;

"Баварія" - 4,21 млрд;

"Манчестер Юнайтед" - 4,2 млрд;

"Ліверпуль" - 4,1 млрд;

"Манчестер Сіті" - 4 млрд;

"Челсі" - 3,2 млрд;

"Арсенал" - 2,8 млрд;

"ПСЖ" - 2,5 млрд;

"Тоттенхем" - 2,3 млрд.

Вартість футбольних клубів в середньому зросла на 30% за останні два роки. При оцінці враховувалися виручки та операційні прибутки клубів за сезон-2019/20. До уваги не бралися суми компенсації за здачу гравців в оренду. Крім цього враховувався власний капітал клубу і величина чистого боргу, а також продажі зі стадіону команди.