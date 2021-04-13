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"Барселона" вперше в історії очолила рейтинг найдорожчих клубів за версією Forbes

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 09:28
"Барселона" вперше в історії очолила рейтинг найдорожчих клубів за версією Forbes Фото: вартість "Барселони" оцінили в 4,76 млрд доларів (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Каталонська "Барселона" вперше в історії стала найдорожчим футбольним клубом світу за версією Forbes. Вартість "синьо-гранатових" оцінили в 4,76 мільярда доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Підйом "Барселони" стався після того, як клуб опинився в центрі уваги у зв'язку з можливим від'їздом самого високооплачуваного гравця світу Ліонеля Мессі.

Слідом за "Барсою" йде принциповий суперник по іспанській Ла-Лізі мадридський "Реал".

У цілому в топ-10 найдорожчих клубів за версією Forbes виглядає так:

  • "Барселона" - 4,76 млрд доларів;
  • "Реал" - 4,75 млрд;
  • "Баварія" - 4,21 млрд;
  • "Манчестер Юнайтед" - 4,2 млрд;
  • "Ліверпуль" - 4,1 млрд;
  • "Манчестер Сіті" - 4 млрд;
  • "Челсі" - 3,2 млрд;
  • "Арсенал" - 2,8 млрд;
  • "ПСЖ" - 2,5 млрд;
  • "Тоттенхем" - 2,3 млрд.

Вартість футбольних клубів в середньому зросла на 30% за останні два роки. При оцінці враховувалися виручки та операційні прибутки клубів за сезон-2019/20. До уваги не бралися суми компенсації за здачу гравців в оренду. Крім цього враховувався власний капітал клубу і величина чистого боргу, а також продажі зі стадіону команди.

Нагадаємо, Мессі намагався покинути "Барселону" минулого літа. Отримавши відмову, форвард вступив у конфлікт з керівництвом, але в підсумку він вирішив залишитися в клубі до кінця чинної угоди, яке закінчується наступного літа.

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