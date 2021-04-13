"Барселона" вперше в історії очолила рейтинг найдорожчих клубів за версією Forbes
Каталонська "Барселона" вперше в історії стала найдорожчим футбольним клубом світу за версією Forbes. Вартість "синьо-гранатових" оцінили в 4,76 мільярда доларів.
Про це повідомляє Forbes.
Підйом "Барселони" стався після того, як клуб опинився в центрі уваги у зв'язку з можливим від'їздом самого високооплачуваного гравця світу Ліонеля Мессі.
Слідом за "Барсою" йде принциповий суперник по іспанській Ла-Лізі мадридський "Реал".
У цілому в топ-10 найдорожчих клубів за версією Forbes виглядає так:
- "Барселона" - 4,76 млрд доларів;
- "Реал" - 4,75 млрд;
- "Баварія" - 4,21 млрд;
- "Манчестер Юнайтед" - 4,2 млрд;
- "Ліверпуль" - 4,1 млрд;
- "Манчестер Сіті" - 4 млрд;
- "Челсі" - 3,2 млрд;
- "Арсенал" - 2,8 млрд;
- "ПСЖ" - 2,5 млрд;
- "Тоттенхем" - 2,3 млрд.
Вартість футбольних клубів в середньому зросла на 30% за останні два роки. При оцінці враховувалися виручки та операційні прибутки клубів за сезон-2019/20. До уваги не бралися суми компенсації за здачу гравців в оренду. Крім цього враховувався власний капітал клубу і величина чистого боргу, а також продажі зі стадіону команди.
Нагадаємо, Мессі намагався покинути "Барселону" минулого літа. Отримавши відмову, форвард вступив у конфлікт з керівництвом, але в підсумку він вирішив залишитися в клубі до кінця чинної угоди, яке закінчується наступного літа.