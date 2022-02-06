"Барселона" в результативном матче обыграла "Атлетико"

Барселона – Атлетико 4:2

Голы: Альба (10), Гави (21), Араухо (43), Алвес (49) – Карраско (8), Суарес (58)

На восьмой минуте матча Янник Феррейра Карраско получил передачу Луиса Суареса и точно пробил в нижний угол ворот. Однако уже в следующей атаке "Барселона" сравняла счет, после навеса Дани Алвеса, Хорди Альба пробил в дальнюю "девятку" ворот мадридского клуба. На 21-й минуте Адама Траоре подал с фланга, а Гави головой расстрелял ворота Яна Облака.

Перед перерывом Рональд Араухо забил в ворота "матрасников" третий гол, оказавшись самым расторопным в штрафной после удара в перекладину от Жерарда Пике. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу "Барсы".

В начале второго тайма Дани Алвес довел счет до разгромного, точно пробив после прострела с левого фланга. На 58-й минуте Луис Суарес отыграл один мяч после подачи с углового. На 69-й минуте "Барселона" осталась в меньшинстве. Алвес был изъят за удар сзади по ногам Карраско. "Атлетико" в большинстве не создало опасных моментов и уступило 2:4.