"Барселона" не может провести еще один год без победы в ЛЧ, - Месси

Каталонцы в течение последних трех сезонов вылетают на стадии 1/4 финала

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о неудачной серии каталонской команды в Лиге чемпионов. Интервью форварда сборной Аргентины вышло в свежем номере Mundo Deportivo и приводится на сайте издания.

На обложку выпуска попали слова лидера команды: "Мы не можем провести еще один год без победы в Лиге чемпионов".

Отметим, на протяжении последних трех сезонов "сине-гранатовые" вылетели из турнира на стадии четвертьфинала.

"Мы не можем допустить, чтобы такое произошло снова. Мы противостоим командам, которые не превосходят нас, но все решают детали. И так происходит снова и снова. Мы постараемся не придавать этому большого значения. Хотим преодолеть стадию 1/4 финала, потому что "Барселона" не может позволить себе оставаться еще один год без трофея Лиги чемпионов", - сказал Месси.

В сезоне 2017/18 "Барселона" выиграла чемпионат и Кубок Испании, покинув ЛЧ на стадии четвертьфинала.

Напомним, непримиримый соперник каталонцев "Реал" Мадрид трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.