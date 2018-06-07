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Інтерв'ю

"Барселона" не може провести ще один рік без перемоги в ЛЧ, - Мессі

НовиниСпорт    07.06.2018 - 14:04
Фото: Ліонель Мессі (instagram.com/leomessi)
Фото: Ліонель Мессі (instagram.com/leomessi)

Каталонці протягом останніх трьох сезонів вилітають на стадії 1/4 фіналу

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі поділився думкою про невдалу серію каталонської команди в Лізі чемпіонів. Інтерв'ю форварда збірної Аргентини вийшло в свіжому номері Mundo Deportivo і наводиться на сайті видання.

На обкладинку випуску потрапили слова лідера команди: "Ми не можемо провести ще один рік без перемоги в Лізі чемпіонів".

 

Зазначимо, протягом останніх трьох сезонів "синьо-гранатові" вилетіли з турніру на стадії чвертьфіналу.

"Ми не можемо допустити, щоб таке сталося знову. Ми протистоїмо командам, які не перевищують нас, але все вирішують деталі. І так відбувається знову і знову. Ми постараємося не надавати цьому великого значення. Хочемо подолати стадію 1/4 фіналу, тому що "Барселона" не може дозволити собі залишатися ще один рік без трофея Ліги чемпіонів", - сказав Мессі.

У сезоні 2017/18 "Барселона" виграла чемпіонат і Кубок Іспанії, покинувши ЛЧ на стадії чвертьфіналу.

Нагадаємо, непримиренний суперник каталонців "Реал" Мадрид тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів.

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Теги публікації: Барселона, Месси, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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