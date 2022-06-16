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"Барселона" простилась с культовым ветераном команды

Фото: Дани Алвес (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорцив

39-летний Дани Алвес во второй раз покинул ряды испанской "Барселоны" и будет искать новое место продолжения игровой карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Ветеран объявил об уходе с "Камп Ноу". Каталонцы решили не предлагать бразильцу новый контракт. Второй период Дани Алвеса в "Барселоне" получился коротким – всего полгода.

"Этому клубу, этим цветам и этому дому посвятил более восьми лет. Но, как и во всех областях жизни, годы идут, пути расходятся, а истории начинают писать в другом месте в другое время", – заявил латиноамериканец.

За годы в "Барсе" Дани Алвес 408 официальных матчей (22 гола) и вышел на второе место в списке гвардейцев-легионеров после Лионеля Месси. На "Камп Ноу" бразилец завоевал 6 чемпионских титулов, 4 Кубка Испании, 4 Суперкубка страны, 3 кубка Лиги чемпионов, другие трофеи.

Родной клуб Дани Алвеса – "Баия". Также он защищал цвета "Севильи", "Ювентуса", ПСЖ и "Сан-Паулу".

Напомним, что ФИФА представила официальный постер чемпионата мира-2022.

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