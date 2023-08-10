"Барселона" продала хавбека в чемпіонат Саудівської Аравії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

26-річний івуарієць змінив Європу на Близький Схід. Хавбек став черговим зірковим підписання "Аль-Ахлі" після Мареза, Сен-Максімена, Менді та Фірміно.

Кессьє підписав із "Аль-Ахлі" контракт на 3 роки. "Барса" заробила на переході 12,5 млн євро, що дозволить каталонцям зареєструвати низку футболістів на новий сезон Ла Ліги. Натомість африканець зароблятиме в Саудівській Аравії орієнтовно 20 мільйонів на рік.

У складі "Барселони" Кессьє пробув лише рік. За цей час він встиг зіграти 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Івуарійський півзахисник завоював із "блаугранас" титул Ла Ліги та Суперкубок Іспанії.