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"Барселона" продала хавбека в чемпионат Саудовской Аравии

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Четверг 10 августа 2023 10:29
"Барселона" продала хавбека в чемпионат Саудовской Аравии Фото: Франк Кессье во время презентации в "Аль-Ахле" (facebook.com/alahlifc1937)
Автор: Антон Федорцив

Аравийский "Аль-Ахли" объявил о подписании с испанской "Барселоны" полузащитника Франка Кесcье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

26-летний ивуариец сменил Европу на Ближний Восток. Хавбек стал очередным звездным подписанием "Аль-Ахли" после Мареза, Сен-Максимена, Менди и Фирмино.

Кессье подписал с "Аль-Ахли" контракт на 3 года. "Барса" заработала на переходе 12,5 млн. евро, что позволит каталонцам зарегистрировать ряд футболистов на новый сезон Ла Лиги. Африканец будет зарабатывать в Саудовской Аравии ориентировочно 20 миллионов в год.

В составе "Барселоны" Кессье пробыл всего год. За это время он успел сыграть 43 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. Ивуарийский полузащитник завоевал с "блаугранасом" титул Ла Лиги и Суперкубок Испании.

К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

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