"Барселона" продала хавбека в чемпионат Саудовской Аравии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба .

26-летний ивуариец сменил Европу на Ближний Восток. Хавбек стал очередным звездным подписанием "Аль-Ахли" после Мареза, Сен-Максимена, Менди и Фирмино.

Кессье подписал с "Аль-Ахли" контракт на 3 года. "Барса" заработала на переходе 12,5 млн. евро, что позволит каталонцам зарегистрировать ряд футболистов на новый сезон Ла Лиги. Африканец будет зарабатывать в Саудовской Аравии ориентировочно 20 миллионов в год.

В составе "Барселоны" Кессье пробыл всего год. За это время он успел сыграть 43 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. Ивуарийский полузащитник завоевал с "блаугранасом" титул Ла Лиги и Суперкубок Испании.