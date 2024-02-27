"Барселона" позбавила злочинця статусу легенди клубу

Іспанська "Барселона" вилучила Дані Алвеса з переліку власних легенд після вироку в справі про зґвалтування жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Diario Sport .

40-річний бразилець втратив статус видатного футболіста "блаугранас". Менеджмент каталонців дотримався презумпції невинуватості та відхрестився від ґвалтівника лише після судового вироку.

Дані Алвес входив до когорти трохи більша ста обраних за всю історію "Барси". Латиноамериканець захищав кольори "блаугранас" у 2008-2016 та 2021-2022 рр. Загалом він провів у складі каталонців 408 поєдинків і завоював із командою 23 трофеї.

22 лютого суд Барселони визнав Алвеса винним у зґвалтуванні жінки зі застосуванням сили в одному з клубів міста. Прокурор вимагав для бразильця 9 років ув'язнення. Утім, Феміда обмежилася половиною терміну, тож за ґратами він проведе 4,5 роки.

Хто такий Дані Алвес

Уродженець Жуазейру (штат Байя), один із найтитулованіших футболістів в історії. Вихованець колективів "Жуазейру" та "Байя".

Посеред сезону 2002/03 перебрався до Іспанії. Провів 5,5 сезонів у складі "Севільї" та за 35,5 млн євро перейшов до "Барселони". На "Камп Ноу" був основним оборонцем упродовж восьми років. Сезон 2016/17 відіграв за туринський "Ювентус", а наступні два – за французький "Парі Сен-Жермен".

У 2019-2021 рр. захищав кольори "Сан-Паулу" на батьківщині, а другу частину кампанії 2021/22 провів у "Барселоні". Останній клуб у біографії Алвеса – мексиканський "Пумас" (2022/23). Збирати колекцію трофеїв бразилець розпочав у "Байї", з якою здобув Кубок Нордесте.

Далі були Кубок і Суперкубок Іспанії, два Кубки УЄФА та Суперкубок Європи зі "Севільєю". У складі "Барселони" він 6 разів став чемпіоном Іспанії, виграв по чотири Кубка та Суперкубка Іспанії, по три рази тріумфував у Лізі чемпіонів. Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

У лавах "Ювентуса" оформив чемпіонський дубль, а з ПСЖ виграв два титули Ліги 1, Кубок ліги, Кубок і Суперкубок Франції. У 2021 році став чемпіоном штату Пауліста зі "Сан-Паулу". У складі збірної Бразилії двічі тріумфував на Копа Амеріка та здобув "золото" Олімпіади-2020.