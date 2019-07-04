"Барселона" определилась с суммой, которую готова заплатить за Неймара

"Барселона" готова заплатить французскому "Пари Сен-Жермен" за трансфер бразильского форварда Неймара не более 170 млн евро. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В каталонском клубе ожидают, что эта цифра будет указана в контракте 27-летнего бразильца в качестве отступных на лето следующего года.

При этом "сине-гранатовые" готовы включить в сделку одного из игроков - Ивана Ракитича, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо или Самюэля Юмтити. Сумма трансфера с участием кого-то из них будет вычтена из 170 млн евро.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барсы" в 2017 году за рекордные 222 млн евро. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травм, проведя во всех турнирах 28 матчей и забив 23 гола.

Контракт форварда с французской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, бразильский нападающий ПСЖ Неймар готов на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону".