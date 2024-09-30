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Лунін у справі. "Реал" підтвердив травму Куртуа, а преса зробила українця основним

Мадрид, Понеділок 30 вересня 2024 16:08
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Лунін у справі. "Реал" підтвердив травму Куртуа, а преса зробила українця основним Фото: Андрій Лунін дочекався нового шансу в Мадриді (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер збірної України Андрій Лунін повернеться в стартовий склад мадридського "Реала" через ушкодження першого голкіпера команди Тібо Куртуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

32-річний бельгієць травмував ліву ногу в дербі Мадрида проти "Атлетіко" (1:1). Досвідчений воротар тимчасово потрапив у лазарет "вершкових".

Куртуа відчув м'язовий дискомфорт у принциповому протистоянні. Обстеження виявило в нього ушкодження абдуктора. Відновленням основного кіпера мадридців займуться клубні лікарі.

За інформацією AS, Куртуа повернеться на поле в 10-му турі чемпіонату Іспанії. 19 жовтня "Реал" у Віго зустрінеться зі "Сельтою". Отже, бельгійський воротар пропустить два поєдинки "вершкових" – проти французького "Лілля" в Лізі чемпіонів (2 жовтня) та "Вільярреала" в Ла Лізі (5 жовтня).

Керманич "Реала" Карло Анчелотті в цих поєдинках довіриться дублеру Куртуа – Луніну. Українець підміняв старшого колегу впродовж левової частки попереднього сезону. Проте, після відновлення бельгійця відразу повернувся на лаву запасних.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Уродженець Берестина (колишній Красноград) до лав мадридців перебрався влітку 2018 року з луганської "Зорі". Трансфер коштував "вершковим" орієнтовно 8,5 млн євро.

У перші роки на правах оренди виступав за іспанські "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо". Після повернення на "Бернабеу" став дублером Куртуа. У минулому сезоні провів 31 матч у всіх турнірах і дійшов із мадридцями до фіналу Ліги чемпіонів, але там зіграв бельгієць.

За роки виступів за "Реал" зібрав цілу колекцію нагород. Завоював у складі гранда чемпіонські титули Ла Ліги (2021/22, 2023/24), Кубок і два Суперкубка Іспанії, два трофеї Ліги чемпіонів (2021/22, 2023/24), два Суперкубка УЄФА та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Аталанти" перед Лігою чемпіонів.

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