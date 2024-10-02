"Барселона" объявила о трансфере звездного кипера: он собирался завершить карьеру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

34-летний страж ворот согласился подстраховать испанский гранд. Ранее "Барса" потеряла на весь сезон основного голкипера команды Марка-Андре тер Штегена.

Щенсны подписал контракт до завершения нынешней кампании. Ради контракта с каталонцами он якобы согласился на роль дублера Иньяки Пеньи, но намерен конкурировать за место в основе "блаугранас". Переход поляка был для "Барселоны" бесплатным.

Прошлым летом "Ювентус" решил избавиться от Щенсны, отдавшего туринцам 7 лет. Разочарованный польский вратарь решил завершить карьеру. В то же время интерес к нему проявляли ближневосточные клубы.

Кто такой Войцех Щенсны

Уроженец Варшавы, воспитывался в столичных "Агриколе" и "Легии". В 16 лет оказался в лондонском "Арсенале".

На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2009/10. Провел год в "Брентфорде" на правах аренды, а в следующей кампании уже боролся за место в основе с соотечественником Лукашем Фабиански и испанцем Мануэлем Альмунией. Впоследствии стал основным вратарем "канониров" и завоевал 2 Кубка и Суперкубок Англии.

Перед сезоном 2015/16 переехал в Серию A. Сначала защищал цвета столичной "Ромы", а затем перебрался в "Юве". В составе туринцев завоевал 3 Скудетто, 3 Кубка и два Суперкубка Италии. В рядах сборной Польши участвовал в чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020, 2024) и мира (2018, 2022).