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"Барселона" официально представила скандального бомбардира из АПЛ

Автор: Андрей Вырва

"Барселона" представила габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Барселоны".

32-летний форвард покинул "Арсенал" на правах свободного агента.

Соглашение с "Барселоной" рассчитано до лета 2025 года. В контракте прописаны отступные – 100 миллионов евро.

Обамеянг воспитанник "Милана" также выступал за "Дижон", "Лилль", "Монако", "Сент-Этьен", дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Арсенал".

В английском клубе форвард выступал с 2018 года и был капитаном команды.

В нынешнем сезоне сыграл 14 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Покинуть "Арсенал" Обамеянгу пришлось после конфликта с главным тренером команды Микелем Артетой.

Главной причиной недоразумений между игроком и тренером стали систематические нарушения Обамеянгом дисциплинарных правил клуба. В частности форвард отсутствовал на одной из тренировок, потому что в это время делал себе новое тату. После этого Артета забрал у габонца капитанскую повязку.

Напомним, что закрылось зимнее трансферное окно и стали известны самые дорогие трансферы, состоявшиеся зимой.

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