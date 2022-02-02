"Барселона" офіційно презентувала скандального бомбардира з АПЛ

32-річний форвард покинув "Арсенал" на правах вільного агента.

Угода з "Барселоною" розрахована до літа 2025 року. В контракті прописані відступні – 100 мільйонів євро.

Обамеянг вихованець "Мілану", також виступав за "Діжон", "Лілль", "Монако", "Сент-Етьєн", дортмундську "Боруссію" та лондонський "Арсенал".

В англійському клубі форвард виступав з 2018 року та був капітаном команди.

В нинішньому сезоні зіграв 14 матчів, забив чотири голи та віддав одну гольову передачу.

Покинути "Арсенал" Обамеянгу довелося після конфлікту з головним тренером команди Мікелем Артетою.

Головною причиною непорозумінь між гравцем та тренером стали систематичні порушення Обамеянгом дисциплінарних правил клубу. Зокрема форвард був відсутній на одному з тренувань, бо в цей час робив собі нове тату. Після цього Артета забрав у габонця капітанську пов’язку.