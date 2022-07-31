"Барселона" здолала в контрольному матчі "Нью-Йорк Ред Буллз"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний поєдинок

"Нью-Йорк Ред Буллз" – "Барселона" – 0:2

Голи: Дембеле, 40, Депай, 87

На початку зустрічі п'ять (!) нагод поспіль змарнував Лєвандовскі. Спершу над воротами пройшов його удар головою, потім польський форвард відправив м'яч на трибуни пострілом із меж штрафного майданчика, а ще тричі впевнено зіграв кіпер.

Відкрити ж рахунок зумів Дембеле. Французький вінгер класно обігрався з Рафіньєю та з льоту пробив під опорну ногу воротарю Карлушу. Чемпіон світу продовжив "набивати" статистику в міжсезоння – оформив уже 5 м'ячів.

У другому таймі свої моменти мали Фаті та той же Лєвандовскі. Та подвоїли перевагу каталонці вже під завісу поєдинку. Це Депай скористався неузгодженістю дій оборонця та воротаря "червоних биків" і спокійно відправив м'яч у порожні ворота.

Свій останній спаринг перед стартом чемпіонату "Барса" проведе 7 серпня. Суперником "блаугранас" стане мексиканський УНАМ.