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"Барселона" объявила о трансфере экс-защитника "Челси"

Фото: Андреас Кристенсен (справа) в сборной Дании (twitter.com/DBUfodbold)
Автор: Антон Федорцив

Центрбек сборной Дании Андреас Кристенсен сменил лондонский "Челси" на чемпионат Испании, где он будет защищать цвета каталонской "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Барса" презентовала второго новичка лета. Им стал 26-летний датский защитник.

Кристенсен достался "блаугранас" бесплатно, поскольку пребывал в статусе свободного агента. С "Барселоной" он заключил контракт на четыре года. О переезде центрбека на "Камп Ноу" стороны договорились еще во время сезона 2021/22.

Предыдущая кампания для Кристенсена была пятым полным сезоном в составе "Челси". Всего за лондонцев датчанин отыграл 160 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Еще два сезона он провел в "Боруссии" из Менхенгладбаха на правах аренды.

За время выступлений в "Челси" Андреас Кристенсен триумфовал в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. Со сборной Дании защитник дошел до полуфинала Евро-2020.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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