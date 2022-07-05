"Барселона" объявила о трансфере экс-защитника "Челси"

"Барса" презентовала второго новичка лета. Им стал 26-летний датский защитник.

Кристенсен достался "блаугранас" бесплатно, поскольку пребывал в статусе свободного агента. С "Барселоной" он заключил контракт на четыре года. О переезде центрбека на "Камп Ноу" стороны договорились еще во время сезона 2021/22.

Предыдущая кампания для Кристенсена была пятым полным сезоном в составе "Челси". Всего за лондонцев датчанин отыграл 160 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Еще два сезона он провел в "Боруссии" из Менхенгладбаха на правах аренды.

За время выступлений в "Челси" Андреас Кристенсен триумфовал в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. Со сборной Дании защитник дошел до полуфинала Евро-2020.