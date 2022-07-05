RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Барселона" оголосила про трансфер екс-оборонця "Челсі"

Фото: Андреас Крістенсен (праворуч) у збірній Данії (twitter.com/DBUfodbold)
Автор: Антон Федорців

Центрбек збірної Данії Андреас Крістенсен змінив лондонський "Челсі" на чемпіонат Іспанії, де він захищатиме кольори каталонської "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Барса" презентувала другого новачка літа. Ним став 26-річний данський оборонець.

Крістенсен дістався "блаугранас" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента. Із "Барселоною" він уклав контракт на 4 роки. Про переїзд центрбека на "Камп Ноу" сторони домовилися ще під час сезону 2021/22.

Попередня кампанія для Крістенсена була п'ятим повним сезоном у складі "Челсі". Загалом за лондонців данець відіграв 160 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Ще два сезони він провів у "Боруссії" з Менхенгладбаха на правах оренди.

За час виступів у "Челсі" Андреас Крістенсен тріумфував у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу. Зі збірною Данії оборонець дійшов до півфіналу Євро-2020.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧелсиБарселонаЧемпіонат Іспанії