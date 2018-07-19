"Барселона" объявила о рекордной выручке за сезон

Доход "сине-гранатовых" за сезон 2017/18 составил 914 млн евро

"Барселона" объявила, что доходы клуба в сезоне 2017/18 составили 914 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Отмечается, расходы "Барселоны" в прошедшем сезоне составили 882 млн евро. При этом операционная прибыль составила 32 млн евро, из нее чистой прибыли - 13 млн евро. К 2021 году каталонцы планируют преодолеть планку дохода в 1 млрд евро.

Предыдущий рекорд "Барселоны" по доходу был установлен в прошлом году - тогда испанская команда заработала 708 млн евро. В прошлом сезоне каталонский клуб стал чемпионом страны, а также завоевал Кубок Испании.

В августе 2017 года "Барселона" продала Неймара в ПСЖ за 222 млн евро.