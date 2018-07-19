"Барселона" оголосила про рекордну виручку за сезон

Дохід "синьо-гранатових" за сезон 2017/18 склав 914 млн євро

"Барселона" оголосила, що доходи клубу в сезоні 2017/18 склали 914 млн євро. Про це повідомляє прес-служба "синьо-гранатових".

Зазначається, витрати "Барселони" в минулому сезоні склали 882 млн євро. При цьому операційний прибуток склав 32 млн євро, з неї чистого прибутку - 13 млн євро. До 2021 року каталонці планують подолати планку доходу в 1 млрд євро.

Попередній рекорд "Барселони" за доходом був встановлений в минулому році - тоді іспанська команда заробила 708 млн євро. У минулому сезоні каталонський клуб став чемпіоном країни, а також завоював Кубок Іспанії.

У серпні 2017 року "Барселона" продала Неймара в ПСЖ за 222 млн євро.