"Барселона" має намір повернути нападаючого ПСЖ Неймара

Фото: Неймар (psg.fr)

Але виступити ініціатором угоди повинен сам бразилець

"Барселона" розгорнула кампанію щодо повернення нападника "Парі Сен-Жермен" Неймара з французького клубу. Про це стверджують джерела Goal в каталонському клубі.

У недавньому публічному комментраіі спортивний директор каталонського клубу Пеп Сегура не виключив повернення бразильця, але вважає, що він сам повинен виступити ініціатором угоди. Цей крок пом'якшив би позицію сторін за столом переговорів.

Неймар перейшов в ПСЖ влітку 2017 роки за 222 мільйони євро, ставши найдорожчим футболістом світу. У минулому сезоні він провів 30 матчів у складі команди, в яких забив 28 м'ячів. Разом з парижанами Неймар виграв всі французькі трофеї за рік.