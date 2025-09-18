"Барселона", "Ман Сіті" та "Наполі" стартують в Лізі чемпіонів: коли та де дивитися топ-матчі 18 вересня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Хто з ким зіграє у четвер

Ігровий день розпочнеться о 19:45 за київським часом двома матчами. Бельгійський "Брюгге" на власній арені зустрінеться з представником французької Ліги 1 – "Монако", а данський "Копенгаген" – з німецьким "Байєром".

О 22-й годині стартують ще чотири поєдинки. Німецький "Айнтрахт" вдома зіграє з турецьким "Галатасараєм", а португальський "Спортінг" – з казахстанським "Кайратом". Крім того, два топ-матчі пройдуть цього вечора в Англії. У Манчестері "Сіті" прийме італійський "Наполі". А в Ньюкаслі – місцевий клуб зустрінеться з іспанською "Барселоною".

Перелік матчів ЛЧ 18 вересня

19:45

"Брюгге" – "Монако"

"Копенгаген" – "Байєр"

22:00

"Айнтрахт" – "Галатасарай"

"Спортінг" – "Кайрат"

"Манчестер Сіті" – "Наполі"

"Ньюкасл" – "Барселона"

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.