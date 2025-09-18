ua en ru
"Барселона", "Ман Сіті" та "Наполі" стартують в Лізі чемпіонів: коли та де дивитися топ-матчі 18 вересня

Четвер 18 вересня 2025 14:16
"Барселона", "Ман Сіті" та "Наполі" стартують в Лізі чемпіонів: коли та де дивитися топ-матчі 18 вересня Фото: Сьогодні фінішує перший тур ЛЧ (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

18 вересня шістьма поєдинками фінішую перший тур основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Хто з ким зіграє у четвер

Ігровий день розпочнеться о 19:45 за київським часом двома матчами. Бельгійський "Брюгге" на власній арені зустрінеться з представником французької Ліги 1 – "Монако", а данський "Копенгаген" – з німецьким "Байєром".

О 22-й годині стартують ще чотири поєдинки. Німецький "Айнтрахт" вдома зіграє з турецьким "Галатасараєм", а португальський "Спортінг" – з казахстанським "Кайратом". Крім того, два топ-матчі пройдуть цього вечора в Англії. У Манчестері "Сіті" прийме італійський "Наполі". А в Ньюкаслі – місцевий клуб зустрінеться з іспанською "Барселоною".

Перелік матчів ЛЧ 18 вересня

19:45

  • "Брюгге" – "Монако"
  • "Копенгаген" – "Байєр"

22:00

  • "Айнтрахт" – "Галатасарай"
  • "Спортінг" – "Кайрат"
  • "Манчестер Сіті" – "Наполі"
  • "Ньюкасл" – "Барселона"

&quot;Барселона&quot;, &quot;Ман Сіті&quot; та &quot;Наполі&quot; стартують в Лізі чемпіонів: коли та де дивитися топ-матчі 18 вересня

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.

Раніше повідомили, що збірна України скотилася в оновленому рейтингу ФІФА.

Також читайте, хто такий Олексій Кащук, який поховав "Бенфіку" в ЛЧ.

