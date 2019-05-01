Барселона - Ливерпуль: анонс матча

Фото: "Барселона" - "Ливерпуль" (facebook.com/pg/LiverpoolFC)

Готовимся к первому поединку 1/2 финала Лиги чемпионов

"Барселона" и "Ливерпуль" сойдутся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают фаворитом каталонский клуб. Месси был признан лучшим игроком недели предыдущего раунда турнира.

1 мая 22:00

Барселона, стадион "Камп Ноу"

"Барселона" и "Ливерпуль" завоевывали Лигу чемпионов, а также его предшественника - Кубок европейских чемпионов, по пять раз. Они трижды встречались в полуфинале, однако в предыдущий раз играли друг с другом более 10 лет назад.

Команды проведут девятый матч между собой. На сегодня "Ливерпуль" выиграл три, столько же раз была зафиксирована ничья, на счету "Барселоны" две победы. Общая разница забитых и пропущенных мячей 6:6. Шесть из восьми предыдущих встреч состоялись в 2001-2007 годах.

Стоит отметить, что лазареты обеих команд перед предстоящей игрой практически пустые.

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Стеген; Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба; Ракитич, Бускетс, Артур; Месси, Суарес, Коутиньо

Не сыграет: Рафинья

"Ливерпуль": Алиссон; Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум; Салах, Фирмино, Мане

Не сыграет: Лаллана