Барселона - Ліверпуль: анонс матчу

Фото: "Барселона" - "Ліверпуль" (facebook.com/pg/LiverpoolFC)

Готуємося до першого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Барселона" і "Ліверпуль" зійдуться в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають фаворитом каталонський клуб. Мессі був визнаний кращим гравцем тижня попереднього раунду турніру.

1 травня 22:00

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

"Барселона" і "Ліверпуль" завойовували Лігу чемпіонів, а також його попередника - Кубок європейських чемпіонів, по п'ять разів. Вони тричі зустрічалися в півфіналі, проте в попередній раз грали один з одним більше 10 років тому.

Команди проведуть дев'ятий матч між собою. На сьогодні "Ліверпуль" виграв три, стільки ж разів була зафіксована нічия, на рахунку "Барселони" дві перемоги. Загальна різниця забитих і пропущених м'ячів 6:6. Шість з восьми попередніх зустрічей відбулися в 2001-2007 роках.

Варто зазначити, що лазарети обох команд перед майбутньою грою практично порожні.

Орієнтовні склади:

"Барселона": тер стегон; Роберто, Піке, Лангле, Альба; Ракітіч, Бускетс, Артур; Мессі, Суарес, Коутіньйо

Не зіграє: Рафінья

"Ліверпуль": Аліссон; Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон; Фабіньо, Хендерсон, Вейналдум; Салах, Фірміно, Мане

Не зіграє: Лаллана