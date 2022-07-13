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"Барселона" договорилась о трансфере звезды АПЛ

Автор: Антон Федорцив

Вингер сборной Бразилии Рафинья сменил английский "Лидс" на испанскую "Барселону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Каталонцы закрыли переход 25-летнего бразильца. Он прилетел в Барселону, чтобы пройти медобследование и поставить подпись под соглашением с "блаугранас".

Рафинья договорился о 5-летнем контракте с "Барсой". Трансфер вингера обойдется испанскому гранду ориентировочно в 58 млн евро плюс бонусы. "Лидс" почти два года назад заплатил за воспитанника "Аваи" всего 18,6 млн в евровалюте.

Рафинья провел за "павлинов" два сезона. В его активе 67 матчей во всех турнирах за "Лидс", в которых вингер забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Ранее он защищал цвета "Ренна", лиссабонского "Спортинга" и "Витории Гимарайнш".

В составе сборной Бразилии Рафинья дебютировал в октябре 2021 года. Всего за "селесао" он сыграл 9 поединков (3 гола) и помог национальной команде пробиться на ЧМ-2022.

Напомним, что ранее "Барселона" оформила переход Кристенсена из лондонского "Челси".

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