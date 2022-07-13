"Барселона" домовилася про трансфер зірки АПЛ

Каталонці закрили перехід 25-річного бразильця. Він прилетів до Барселони, щоб пройти медобстеження і поставити підпис під угодою з "блаугранас".

Рафінья домовився про 5-річний контракт із "Барсою". Трансфер вінгера коштуватиме іспанському гранду орієнтовно 58 млн євро плюс бонуси. "Лідс" майже два роки тому заплатив за вихованцю "Аваї" всього 18,6 млн у євровалюті.

Рафінья провів за "павичів" два сезони. У його активі 67 матчів у всіх турнірах за "Лідс", у яких вінгер забив 17 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Раніше він захищав кольори "Ренна", лісабонського "Спортінга" та "Віторії Гімарайнш".

У складі збірної Бразилії Рафінья дебютував у жовтні 2021-го. Усього за "селесао" він зіграв 9 поєдинків (3 голи) і допоміг національній команді пробитися на ЧС-2022.