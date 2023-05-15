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"Барселона" в дербі Каталонії оформила чемпіонський титул: відео

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Барселона, Понеділок 15 травня 2023 09:12
"Барселона" в дербі Каталонії оформила чемпіонський титул: відео Фото: "Барса" влаштувала свято в роздягальні (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою над "Еспаньйолом" у 34-му турі іспанської Ла Ліги "Барселона" достроково гарантувала собі золоті медалі першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 32-й тур

"Еспаньйол" – "Барселона" – 2:4

Голи: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 – Лєвандовскі, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53

До справи "блаугранас" узялися зі стартових хвилин. Номінальні гості відкрили рахунок уже на 11-й хвилині – Бальде прострілив від лівого краю штрафного, а Лєвандовскі підставив ногу з кількох метрів. Згодом Педрі накрутив оборону "папуг" і навісив на дальню стійку, де вже Бальде зіграв у дотик.

Розгромним рахунок перед перервою зробив той же Лєвандовскі. Польський бомбардир у стрімкій атаці "Барси" ефектно замкнув простріл Рафіньї після прориву правим флангом. А на старті другої половини Кунде підключився до атаки та головою пробив кіпера "Еспаньйола".

Утім, господарі зуміли уникнути розгрому. До фінального свистка "папуги" забили двічі. Спершу Пуадо втік на побачення з тер Штегеном і красиво перекинув м'яч через воротаря. А в ендшпілі Хоселу вдало зіграв на добиванні.

Завдяки перемозі в дербі "Барселона" набрала 85 очок у чемпіонаті Іспанії та стала недосяжною для конкурентів. Для "блаугранас" цей титул став 27-м в історії та першим із Хаві на чолі. Раніше культовий екс-хавбек 8 разів став чемпіоном як футболіст.

До слова, раніше капітан "Барселони" Бускетс анонсував відхід із клубу після сезону 2022/23.

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Барселона Чемпіонат Іспанії
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