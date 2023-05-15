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"Барселона" в дерби Каталонии оформила чемпионский титул: видео

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Барселона, Понедельник 15 мая 2023 09:12
"Барселона" в дерби Каталонии оформила чемпионский титул: видео Фото: "Барса" устроила праздник в раздевалке (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой над "Эспаньолом" в 34-м туре испанской Ла Лиги "Барселона" досрочно гарантировала себе золотые медали первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 32-й тур

"Эспаньол" – "Барселона" – 2:4

Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 – Левандовски, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53

За дело "блаугранас" взялись со стартовых минут. Номинальные гости открыли счет уже на 11-й минуте – Бальде прострелил от левого края штрафной, а Левандовски подставил ногу с нескольких метров. Вскоре Педри накрутил оборону "попугаев" и навесил на дальнюю стойку, где Бальде уже сыграл в ощупь.

Разгромный счет перед перерывом сделал тот же Левандовски. Польский бомбардир в стремительной атаке "Барсы" эффектно замкнул прострел Рафиньи после прорыва по правому флангу. А на старте второй половины Кунде подключился к атаке и головой пробил кипера "Эспаньола".

Впрочем, хозяева смогли избежать разгрома. До финального свистка "попугаи" забили дважды. Сначала Пуадо убежал на свидание с тер Штегеном и красиво перебросил мяч через вратаря. А в эндшпиле Хоселу удачно сыграл на добивании.

Благодаря победе в дерби "Барселона" набрала 85 очков в чемпионате Испании и стала недосягаемой для конкурентов. Для "блаугранас" этот титул стал 27-м в истории и первым с Хави во главе. Ранее культовый экс-хавбек 8 раз стал чемпионом как футболист.

К слову, ранее капитан "Барселоны" Бускетс анонсировал уход из клуба после сезона 2022/23.

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