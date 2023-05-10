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"Барселона" оголосила про відхід капітана: він віддав каталонцям 15 сезонів

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Барселона, Середа 10 травня 2023 12:59
"Барселона" оголосила про відхід капітана: він віддав каталонцям 15 сезонів Фото: Серхіо Бускетс виграв усі можливі командні трофеї (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорців

Після завершення нинішнього сезону лави іспанської "Барселони" покине черговий знаковий футболіст. За межами "Камп Ноу" продовжить кар'єру півзахисник Серхіо Бускетс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

34-річний хавбек покине "блаугранас" після сезону 2022/23. Вихованець "Барси" не домовився про новий контракт із каталонцями та піде з команди вільним агентом.

Керманич "Барселони" Хаві нібито прагнув зберегти Бускетса мінімум ще на сезон. Утім, менеджмент "блаугранас" зміг запропонувати ветерану продовження співпраці на значно гірших умовах. У новому сезоні іспанець заробляв би втричі менше, ніж за чинним контрактом.

Інтерес до Бускетса проявляють чимало команд. Головним претендентом на хавбека вважають аравійський "Аль-Хіляль". До лав цієї ж команди може приєднатися багаторічний одноклубник опорника – Ліонель Мессі.

Хто такий Серхіо Бускетс

Уродженець каталонського Сабаделя, виховувався у скромних командах місцевого рівня. До структури "Барселони" потрапив у 17 років.

Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2008/09. Загалом провів у складі "блаугранас" 719 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 м'ячів і віддав 45 результативних передач. Здобув із "Барсою" 31 трофей. Зокрема, 8 разів ставав чемпіоном Іспанії та тричі тріумфував у Лізі чемпіонів.

Кольори збірної Іспанії захищав у 2009-2022 рр. Зіграв за "Фурію Роху" 143 поєдинки (2 голи). Чемпіон світу-2010 та переможець Євро-2012.

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