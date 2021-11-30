Барбадос лишил Елизавету II статуса главы государства. И стал самой молодой республикой

В ночь на 30 ноября островное государство Барбадос официально лишило британскую королеву Елизавету II статуса главы государства. И, соответственно, стало самой молодой в мире республикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сообщается, что Барбадос вышел из-под власти британской монархии спустя 396 лет после своего основания. В ночь на вторник на площади Героев в Бриджтауне спустили британский флаг, и власти объявили о переходе к новому конституционному статусу.

Кроме того, первый избранный президент Барбадоса Сандра Мейсон принесла присягу. На церемонии присутствовали британский принц Чарльз и певица Рианна, которую объявили национальным героем.

"Республика Барбадос отправилась в свое первое самостоятельное плавание", - заявила Мейсон в своей инаугурационной речи.