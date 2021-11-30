UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Барбадос лишил Елизавету II статуса главы государства. И стал самой молодой республикой

Автор: Илона Свиридова

В ночь на 30 ноября островное государство Барбадос официально лишило британскую королеву Елизавету II статуса главы государства. И, соответственно, стало самой молодой в мире республикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что Барбадос вышел из-под власти британской монархии спустя 396 лет после своего основания. В ночь на вторник на площади Героев в Бриджтауне спустили британский флаг, и власти объявили о переходе к новому конституционному статусу.

Кроме того, первый избранный президент Барбадоса Сандра Мейсон принесла присягу. На церемонии присутствовали британский принц Чарльз и певица Рианна, которую объявили национальным героем.

"Республика Барбадос отправилась в свое первое самостоятельное плавание", - заявила Мейсон в своей инаугурационной речи.

Напомним, ранее Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны еще в сентябре 2021 года, после этого в стране прошли президентские выборы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елизавета IIКарибское море