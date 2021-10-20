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Барбадос избрал первого президента

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Барбадос, Среда 20 октября 2021 22:32
Барбадос избрал первого президента Фото: первый президент Барбадоса Сандра Мейсон (twitter.com/KevzPolitics)
Автор: Сергей Пышкин

Парламент Барбадоса избрал первого президента островного государства, после его выхода из-под короны Британии. Им стала экс-генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Kevz Politics.

Официальная церемония инаугурации первого президента Барбадоса запланирована на 30 ноября.

За решение избрать Мейсон лидером государства проголосовали обе палаты парламента.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что парламент Барбадроса проголосовал за выход островного государства из-под власти Британской короны.

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