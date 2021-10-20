Барбадос избрал первого президента
Фото: первый президент Барбадоса Сандра Мейсон (twitter.com/KevzPolitics)
Парламент Барбадоса избрал первого президента островного государства, после его выхода из-под короны Британии. Им стала экс-генерал-губернатор Сандра Мейсон.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Kevz Politics.
Официальная церемония инаугурации первого президента Барбадоса запланирована на 30 ноября.
За решение избрать Мейсон лидером государства проголосовали обе палаты парламента.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что парламент Барбадроса проголосовал за выход островного государства из-под власти Британской короны.