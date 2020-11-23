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Баранов лидирует на выборах мэра в Бердянске

Бердянск, Понедельник 23 ноября 2020 05:55
Баранов лидирует на выборах мэра в Бердянске
Фото: Валерий Баранов (facebook.com/ForFutureZaporizhia)
Автор: РБК-Украина

Во втором туре местных выборов в Бердянске побеждает кандидат от партии "За будущее" Валерий Баранов. Баранов обошел своего соперника из Оппозиционной платформы - За жизнь Александра Свидла.

Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов, сообщает Бердянск 24.

Баранов обошел Свидла с разницей более 900 голосов. За него проголосовали 51,42% избирателей, за Свидла - 48,56%

В штабе Баранова также заявили о победе.

Издание пишет, что Баранов с небольшим отрывом лидирует на большинстве избирательных участков, тогда как Свидло победил в военном городке, на избирательных участках в общеобразовательной школе № 11 и в Бердянском профессиональном лицее.

Ранее стало известно, что в Бердянске председатель одной из участковых избирательных комиссий сообщила о несоответствии бюллетеней требованиям избирательного законодательства. Полиция открыла уголовное производство.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 22 ноября, проходил второй тур местных выборов. Повторно голосовали в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Слав'г.купянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

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