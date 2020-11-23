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В Бердянске полиция открыла дело из-за подделки бюллетеней

Бердянск , Понедельник 23 ноября 2020 03:59
В Бердянске полиция открыла дело из-за подделки бюллетеней
Фото: местные выборы (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Бердянске председатель одной из участковых избирательных комиссий сообщила о несоответствии бюллетеней требованиям избирательного законодательства. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Так, глава одной из УИК обнаружила Акт от 20 ноября 2020 о несоответствии бюллетеней требованиям ч.4 ст. 240 Избирательного кодекса Украины.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, территориальные избирательные комиссии начали устанавливать результаты голосования в 11 городах Украины, где сегодня состоялся второй тур выборов мэра. Явка избирателей на момент окончания голосования составила 29,53%.

РБК-Украина писало, что во втором туре местных выборов полиция зарегистрировала более 400 сообщений о нарушениях. Составили 10 протоколов и возбудили 11 дел.

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