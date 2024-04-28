Без бар'єрів до професій. Що пропонують у Службі зайнятості для людей з інвалідністю

Як розповіли у відомстві, фахівці служби можуть підібрати пропозицію роботи з урахуванням індивідуальних особливостей людини, перспектив її професійного та кар’єрного зростання.

Також ветерани з інвалідністю можуть безоплатно підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці, пройшовши навчання в закладах освіти Державної служби зайнятості. Навчання відбувається за 95 ліцензованими професіями та більш ніж 400 освітніми програмами.

Зареєструватись на навчання можна ТУТ.

Пройти навчання можна,здійснивши 3 кроки:

обрати професію або освітню програму;

подати заяву;

підписати договір з навчальним закладом та розпочати навчання.

Окрім того працедавці отримують компенсаційні виплати за працевлаштування людей з інвалідністю.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що кому в Україні призначається пенсія по інвалідності та що потрібно для її отримання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.