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Без бар'єрів до професій. Що пропонують у Службі зайнятості для людей з інвалідністю

Ілюстративне фото: в Україні людиз з інвалідністю можуть отримати роботу завдяки Службі зайнятості (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні особи з нвалідністю мають право на працевлаштування та кар’єрний розвиток.

Як це зробити розповідає РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

Як розповіли у відомстві, фахівці служби можуть підібрати пропозицію роботи з урахуванням індивідуальних особливостей людини, перспектив її професійного та кар’єрного зростання.

Також ветерани з інвалідністю можуть безоплатно підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці, пройшовши навчання в закладах освіти Державної служби зайнятості. Навчання відбувається за 95 ліцензованими професіями та більш ніж 400 освітніми програмами.

Зареєструватись на навчання можна ТУТ.

Пройти навчання можна,здійснивши 3 кроки:

  • обрати професію або освітню програму;
  • подати заяву;
  • підписати договір з навчальним закладом та розпочати навчання.

Окрім того працедавці отримують компенсаційні виплати за працевлаштування людей з інвалідністю.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що кому в Україні призначається пенсія по інвалідності та що потрібно для її отримання.

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