Без бар'єрів до професій. Що пропонують у Службі зайнятості для людей з інвалідністю

В Україні особи з нвалідністю мають право на працевлаштування та кар’єрний розвиток.
Як це зробити розповідає РБК-Україна з посиланням на Кабмін.
Як розповіли у відомстві, фахівці служби можуть підібрати пропозицію роботи з урахуванням індивідуальних особливостей людини, перспектив її професійного та кар’єрного зростання.
Також ветерани з інвалідністю можуть безоплатно підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці, пройшовши навчання в закладах освіти Державної служби зайнятості. Навчання відбувається за 95 ліцензованими професіями та більш ніж 400 освітніми програмами.
Зареєструватись на навчання можна ТУТ.
Пройти навчання можна,здійснивши 3 кроки:
Окрім того працедавці отримують компенсаційні виплати за працевлаштування людей з інвалідністю.
Раніше РБК-Україна розповідало про те, що кому в Україні призначається пенсія по інвалідності та що потрібно для її отримання.
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