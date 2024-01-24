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В банку "Конкорд" заявили про тиск з боку податкової й "неіснуючий" штраф на 400 млн

Фото: в банку "Конкорд" заявили про тиск з боку податкової й "неіснуючий" штраф на 400 млн (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Державна податкова служба виписала банку "Конкорд" штраф на майже 400 млн гривень. Він складається з ПДВ на фінансові операції та комісійні доходи банку, які за законодавством податком не оподатковуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook співвласниці АТ "АКБ "Конкорд" Олени Сосєдки.

За її словами, після рішення про ліквідацію банку "Конкорд" та передачу його під управління ліквідатора була проведена перевірка податкової.

"Ми знаємо, що за її результатами був складений акт на суму 700 тисяч гривень, до якого за особистою вказівкою голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева незаконно домалювали 392 млн грн, а чому не мільярд, не 3 чи 10 мільярдів? Зокрема, податківці вирішили нарахувати ПДВ на фінансові операції та комісійні доходи банку, які за законодавством цим податком не оподатковуються. У цій ситуації вони точно знали, що порушують закон й свідомо на це пішли під тиском голови податкового комітету. Але Гетманцев на цьому не зупинився й зараз у ручному режимі телефоном вимагає від ФГВ ФО розкрити банківську таємницю", - заявила Сосєдка.

Вона зазначила, що ФГВФО, в особі ліквідатора банку, не погодився з актом перевірки “Конкорду” і подав заперечення. Завтра, 25 січня, його має розглянути Центральне міжрегіональне управління податкової по роботі з великими платниками податків.

"Якщо завтра незаконний акт на вигадані Гетьманцевим 392 млн буде освячений рішенням комісії під головуванням Миколи Чмерука, відкриється "скринька Пандори" й банківське середовище розумітиме, що будь-коли до них може завітати податкова, безпідставно нарахувати захмарні мільярдні штрафи й це буде крахом для будь-якого банку", - наголошує банкір.

Сосєдка заявила, що акціонери банку "Конкорд" готові боротися за своє і за потреби будуть звертатися до правоохоронних органів - НАБУ, прокуратури, ДБР. Також вони готують офіційне звернення до НАБУ щодо фактів зловживання владою та службовим становище Гетманцевим.

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банкиштрафи