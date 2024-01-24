RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В банке "Конкорд" заявили о давлении со стороны налоговой и "несуществующем" штрафе на 400 млн

Фото: в банке "Конкорд" заявили о давлении со стороны налоговой и "несуществующем" штрафе на 400 млн (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Государственная налоговая служба выписала банку "Конкорд" штраф почти на 400 млн гривен. Он состоит из НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка, которые по законодательству не облагаются налогом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook совладелица АО "АКБ "Конкорд" Елены Соседки.

По ее словам, после решения о ликвидации банка "Конкорд" и передаче его в управление ликвидатора была проведена проверка налоговой.

"Мы знаем, что по ее результатам был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен, к которому по личному указанию главы налогового комитета ВР Данила Гетманцева незаконно дорисовали 392 млн грн, а почему не миллиард, не 3 или 10 миллиардов? В частности, налоговики решили начислить НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка, которые по законодательству этим налогом не облагаются налогом.В этой ситуации они точно знали, что нарушают закон и сознательно на это пошли под давлением главы налогового комитета. требует от ФГО ФЛ раскрыть банковскую тайну", - заявила Соседка.

Она отметила, что ФГВФЛ, в лице ликвидатора банка, не согласился с актом проверки Конкорда и подал возражения. Завтра, 25 января, его должно рассмотреть Центральное межрегиональное управление налоговой по работе с крупными налогоплательщиками.

"Если завтра незаконный акт на выдуманные Гетманцевым 392 млн будет освящен решением комиссии под председательством Николая Чмерука, откроется "ящик Пандоры" и банковская среда будет понимать, что когда-нибудь к ним может прийти налоговая, безосновательно начислить заоблачные миллиардные штрафы -какого банка", - отмечает банкир.

Сеседка заявила, что акционеры банка "Конкорд" готовы бороться за свое и при необходимости будут обращаться в правоохранительные органы - НАБУ, прокуратуру, ГБР. Также они готовят официальное обращение к НАБУ по фактам злоупотребления властью и служебным положением Гетманцевым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банкиштрафи