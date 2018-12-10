Банковский сектор вошел в фазу уверенного роста

10 декабря 2018 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подвело итоги своего уже двадцать третьего «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов». Рейтинг проводился при активном участии генерального информационного партнера проекта ИА «Интерфакс-Украина».

Частные банки уже пять кварталов подряд продолжают успешно работать. Рекорды рентабельности за 9 месяцев 2018 года показали: Райффайзен Банк Аваль, ТАСКОМБАНК, УкрСиббанк, КРЕДОБАНК, Идея Банк и другие.

ТОП-16 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитами по итогам третьего квартала 2018 года:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ АЛЬФА-БАНК ТАСКОМБАНК КРЕДОБАНК КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК ПРИВАТБАНК УКРСИББАНК УКРГАЗБАНК ПРОКРЕДИТ БАНК ГЛОБУС ИДЕЯ БАНК БАНК ФОРВАРД ОЩАДБАНК ПРАВЭКС-БАНК УКРЭКСИМБАНК МОТОР-БАНК

Уже несколько кварталов подряд тройка лидеров рейтинга оставалась неизменной: Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк и ТАСКОМБАНК. Показательно, что в тройке лидеров по надежности депозитов есть банк с частным украинским капиталом.

В тройке лидеров снова находится ТАСКОМБАНК. Банк завершил 9 месяцев 2018 года с чистой прибылью 274,66 млн. грн., чистый процентный доход банка за 9 месяцев составил 775,5 млн. грн., а чистый комиссионный доход — 229,608 млн. грн. Доля плохих кредитов в кредитном портфеле ТАСКОМБАНКа, по состоянию на 01.10.2018 года, составляла 19,6%, что было заметно ниже среднего значения данного показателя как по всей банковской системе, так и по группе банков, участвующих в рейтинге. На протяжении 9 месяцев 2018 года акционер ТАСКОМБАНКа обеспечил увеличение уставного капитала банка на 20,56%. Агентство напоминает, что активная политика акционера банка привела к покупке банков Универсальный и Ви Эс Банка, что в будущем значительно увеличит рыночную долю ТАСКОМБАНКа на украинском рынке. Денис Раковский, директор по продажам розничного бизнеса ТАСКОМБАНКа, сообщил: «Ставки по депозитам взяли курс на повышение. По данным НБУ, ставки по депозитам в национальной валюте в течение осени 2018 г. в среднем на рынке поднялись на 1 п.п., а вот что касается валютных вкладов, здесь уровень доходности увеличился на 0,2 п.п. До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности вкладов в пределах 0,5–1,0 п.п.».

Стабильно в ТОП-10 банков с наивысшим уровнем надежности депозитов входит банк с украинским капиталом — Банк «Глобус». Банк завершил 9 месяцев 2018 года с чистой прибылью 47,907 млн. грн., за этот же период чистый процентный доход банка составил 69,182 млн. грн., что на 107% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля плохих кредитов в портфеле банка, по состоянию на 01.10.2018 года, не превысила 8,5%. При этом за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 гг. этот показатель практически не изменился. Банк «Глобус» занимал очень активную позицию на кредитном рынке, что позитивно отражалось на результатах его работы и оказывало хорошее влияние на финансовое состояние банка. Елена Дмитриева, заместитель Председателя Правления Банка «Глобус», комментируя текущую конъюнктуру рынка депозитов, сказала: «Стоимость депозитов населения очень чувствительна к событиям, происходящим в стране. Так, объявление военного положения стимулировало рост процентных ставок. В первом квартале следующего года запланированы выборы президента, что также будет влиять на рост ставок по депозитам. Однако вряд ли это будет существенный рост, так как кредитная активность банков будет находиться на низком уровне».

Улучшил свои позиции в рейтинге Банк Форвард. Агентство напоминает, что во второй половине 2018 года Банк успешно завершил плановую докапитализацию, что существенно улучшило нормативы капитала банка. Акционер банка подтвердил высокий уровень внешней поддержки, увеличив уставный капитал банка в 2,13 раза. За 9 месяцев 2018 года чистый процентный доход Банка Форвард составил 131 млн. грн., чистый комиссионный доход — 13 млн. грн. Во втором полугодии 2018 года Forward Bank перешел на новый процессинговый центр и ввел в эксплуатацию мобильное приложение интернет банка. Андрей Киселев, Председатель Правления Forward Bank, комментируя рыночную ситуацию, сказал: «В настоящее время ликвидность банковского сектора находится на достаточном уровне. В тоже время, традиционно, в 4-м квартале финансовые учреждения повышают ставки по депозитам, так как декабрь является, фактически, самым «горячим» месяцем в году с точки зрения кредитования населения».

Существенно улучшил свои позиции в рейтинге ПриватБанк. За 9 месяцев 2018 года банк показал прибыль в сумме 5,093 млрд. грн. и чистый процентный доход на уровне более 10,685 млрд. грн., увеличив его по сравнению с первым полугодием 2018 года на 243,36%. Ситуация в Ощадбанке и в Укрэксимбанке по-прежнему была несколько хуже, однако ни один из этих госбанков так и не выпал из группы с наивысшей оценкой надежности, во многом благодаря поддержке своего акционера — государства Украина. Из банков с участием в капитале государства хорошие показатели были у Укргазбанка — за 9 месяцев 2018 года ему удалось снизить долю плохих кредитов в кредитном портфеле на 5,04 п.п. до 19,82%, что гораздо лучше среднего значения по рынку.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)