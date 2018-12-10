Банківський сектор увійшов у фазу впевненого зростання

10 грудня 2018 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) підбило підсумки свого вже двадцять третього "Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів». Рейтинг проводився за активної участі генерального інформаційного партнера проекту ІА «Інтерфакс-Україна».

Приватні банки вже п'ять кварталів поспіль продовжують успішно працювати. Рекорди рентабельності за 9 місяців 2018 року показали: Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, УкрСиббанк, КРЕДОБАНК, Ідея Банк та інші.

ТОП-16 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками третього кварталу 2018 року:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ АЛЬФА БАНК ТАСкомбанк КРЕДОБАНК КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ПРИВАТБАНК УКРСИББАНК УКРГАЗБАНК ПРОКРЕДИТ БАНК ГЛОБУС ІДЕЯ БАНК БАНК ФОРВАРД ОЩАДБАНК ПРАВЕКС-БАНК УКРЕКСІМБАНК МОТОР-БАНК

Уже кілька кварталів поспіль трійка лідерів рейтингу залишалася незмінною: Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк і ТАСкомбанк. Показово, що в трійці лідерів за надійністю депозитів є банк з приватним українським капіталом.

У трійці лідерів знову знаходиться ТАСкомбанк. Банк завершив 9 місяців 2018 року з чистим прибутком 274,66 млн. Грн., Чистий процентний дохід банку за 9 місяців склав 775,5 млн. Грн., А чистий комісійний дохід - 229,608 млн. Грн. Частка поганих кредитів в кредитному портфелі ТАСкомбанк, станом на 01.10.2018 року, становила 19,6%, що було помітно нижче середнього значення даного показника як по всій банківській системі, так і по групі банків, що беруть участь в рейтингу. Протягом 9 місяців 2018 року акціонер ТАСкомбанк забезпечив збільшення статутного капіталу банку на 20,56%. Агентство нагадує, що активна політика акціонера банку привела до покупки банків Універсальний і Ві Ес Банку, що в майбутньому значно збільшить ринкову частку ТАСкомбанк на українському ринку. Денис Раковський, директор з продажу роздрібного бізнесу ТАСкомбанк, повідомив: «Ставки по депозитах взяли курс на підвищення. За даними НБУ, ставки за депозитами в національній валюті протягом осені 2018 року в середньому на ринку піднялися на 1 п.п., а ось що стосується валютних вкладів, тут рівень прибутковості збільшився на 0,2 п.п. До кінця року ми очікуємо незначне підвищення прибутковості вкладів в межах 0,5-1,0 п.п. ».

Стабільно в ТОП-10 банків з найвищим рівнем надійності депозитів входить банк з українським капіталом - Банк «Глобус». Банк завершив 9 місяців 2018 року з чистим прибутком 47,907 млн. Грн., За цей же період чистий процентний дохід банку склав 69,182 млн. Грн., Що на 107% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Частка поганих кредитів в портфелі банку, станом на 01.10.2018 року, не перевищила 8,5%. При цьому за період з 01.10.2017 по 01.10.2018 рр. цей показник практично не змінився. Банк «Глобус» займав дуже активну позицію на кредитному ринку, що позитивно відбивалося на результатах його роботи і надавало хороший вплив на фінансовий стан банку. Олена Дмитрієва, заступник Голови Правління Банку «Глобус», коментуючи поточну кон'юнктуру ринку депозитів, сказала: «Вартість депозитів населення дуже чутлива до подій, що відбуваються в країні. Так, оголошення воєнного стану стимулювало зростання процентних ставок. У першому кварталі наступного року заплановані вибори президента, що також впливатиме на зростання ставок по депозитах. Однак навряд чи це буде суттєве зростання, так як кредитна активність банків буде перебувати на низькому рівні ».

Поліпшив свої позиції в рейтингу Банк Форвард. Агентство нагадує, що в другій половині 2018 року Банк успішно завершив планову докапіталізацію, що істотно поліпшило нормативи капіталу банку. Акціонер банку підтвердив високий рівень зовнішньої підтримки, збільшивши статутний капітал банку в 2,13 рази. За 9 місяців 2018 року чистий процентний дохід Банку Форвард склав 131 млн. Грн., Чистий комісійний дохід - 13 млн. Грн. У другому півріччі 2018 року Forward Bank перейшов на новий процесинговий центр і ввів в експлуатацію мобільний додаток інтернет банку. Андрій Кисельов, Голова Правління Forward Bank, коментуючи ринкову ситуацію, сказав: «У даний час ліквідність банківського сектора перебуває на достатньому рівні. У той же час, традиційно, в 4-му кварталі фінансові установи підвищують ставки по депозитах, так як грудень є, фактично, «найгарячішим» місяцем в році з точки зору кредитування населення».

Істотно поліпшив свої позиції в рейтингу ПриватБанк. За 9 місяців 2018 року банк показав прибуток у сумі 5,093 млрд. Грн. і чистий процентний дохід на рівні понад 10,685 млрд. грн., збільшивши його у порівнянні з першим півріччям 2018 року на 243,36%. Ситуація в Ощадбанку і в Укрексімбанку і раніше була дещо гірше, однак жоден з цих держбанків так і не випав з групи з найвищою оцінкою надійності, багато в чому завдяки підтримці свого акціонера - держави Україна. З банків за участю в капіталі держави хороші показники були в Укргазбанку - за 9 місяців 2018 роки йому вдалося знизити частку поганих кредитів в кредитному портфелі на 5,04 п.п. до 19,82%, що набагато краще середнього значення по ринку.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)