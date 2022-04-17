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Банковские санкции ЕС будут действенными, если применить их против "Газпромбанка", - Ермак

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Украина, Воскресенье 17 апреля 2022 12:09
Банковские санкции ЕС будут действенными, если применить их против "Газпромбанка", - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Евросоюз планирует ввести санкции против российской нефти и "Сбербанка". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что банковские санкции ЕС будут действенными, если применить их против "Газпромбанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Telegram.

Как отметил Ермак, немецкое издание Zeit со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сообщило, что в ЕС рассматривают механизмы включения нефти в следующий санкционный пакет, а также рассматривает ограничения в отношении банковского сектора, особенно Сбербанка, и российской энергетики.

"Я еще раз напомню, что в случае банковского сектора также действенными будут санкции против Газпромбанка, который определен уполномоченным для расчетов за российский газ", - добавил он.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущие санкции Евросоюза против России коснутся банковского сектора, в частности Сбербанка, а также ограничений на покупку российской нефти.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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