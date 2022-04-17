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Банківські санкції ЄС будуть дієвими, якщо застосувати їх проти "Газпромбанку", - Єрмак

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Україна, Неділя 17 квітня 2022 12:09
Банківські санкції ЄС будуть дієвими, якщо застосувати їх проти "Газпромбанку", - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Євросоюз планує запровадити санкції проти російської нафти та "Сбербанку". Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що банківські санкції ЄС будуть дієвими, якщо застосувати їх проти "Газпромбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака у Telegram.

Як зазначив Єрмак, німецьке видання Zeit з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен повідомило, що у ЄС розглядають механізми включення нафти у наступний санкційний пакет, а також розглядають обмеження щодо банківського сектору, особливо Сбербанку, та російської енергетики.

"Я ще раз нагадаю, що у випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти Газпромбанку, який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ", - додав він.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутні санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться банківського сектора, зокрема "Сбербанку", а також обмежень на покупку російської нафти.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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