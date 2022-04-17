Банківські санкції ЄС будуть дієвими, якщо застосувати їх проти "Газпромбанку", - Єрмак

Євросоюз планує запровадити санкції проти російської нафти та "Сбербанку". Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що банківські санкції ЄС будуть дієвими, якщо застосувати їх проти "Газпромбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака у Telegram.

Як зазначив Єрмак, німецьке видання Zeit з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен повідомило, що у ЄС розглядають механізми включення нафти у наступний санкційний пакет, а також розглядають обмеження щодо банківського сектору, особливо Сбербанку, та російської енергетики.

"Я ще раз нагадаю, що у випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти Газпромбанку, який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ", - додав він.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутні санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться банківського сектора, зокрема "Сбербанку", а також обмежень на покупку російської нафти.