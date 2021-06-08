7 июня 2021 Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" (Украина) подвело итоги своего уже тридцать третьего «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов».

Итоги первого квартала 2021 свидетельствуют, что банковская система Украины уверенно покидает зону экономических рисков, которая возникла из-за вируса COVID-19. В 2020 году падение ВВП на 4% мало повлияло на снижение качества кредитных портфелей банков. Общий объем прибыли банков после налогообложения за первый квартал 2021 составил почти 10,9 млрд грн, что, примерно, на 30% меньше, чем в первом квартале 2020 года. То есть банковская система еще не вернулась к докризисному уровню доходности, но из 56 банков, участвовавших в рейтинге, только 3 банка завершили первый квартал 2021 с убытком. В первом квартале объем чистого процентного дохода банков Украины превысил 20,8 млрд грн, а размер чистого комиссионного дохода — 10,8 млрд грн. Из 56-ти банков, участвовавших в рейтинге, 28 показали снижение уровня NPL (доля проблемных кредитов в кредитном портфеле), у одного из 56-ти банков не было отрицательного чистого процентного дохода. На фоне снижения ставок по кредитам и депозитам, банки демонстрировали тенденцию к снижению доходности, хотя количество убыточных банков в рейтинге уменьшилось до трех.

ТОП-10 банков с наивысшим уровнем надежности (привлекательности) депозитов по итогам 1 квартала 2021 года:

АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АО «ПРАВЭКС БАНК» АО «ТАСКОМБАНК» АО «КРЕДОБАНК» АО «КБ «ПРИВАТБАНК» АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» АО «КБ «ГЛОБУС» АО «БАНК ФОРВАРД» АО «АБ «УКРГАЗБАНК» АО «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Традиционно, первое место в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. За первый квартал 2021 года банк получил чистую прибыль в сумме 1,087 млрд грн. По состоянию на 01.04.2021 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составила всего 3,42%, что значительно меньше среднерыночного показателя уровня NPL в кредитном портфеле банков.

Вторую позицию в рейтинге надежности занимает ПРАВЭКС БАНК. По данным НБУ, за первый квартал 2021 года чистый процентный доход банка составил 79,7 млн грн, а чистый комиссионный доход — 24,9 млн грн. Также, по состоянию на 01.04.2021 года, доля NPL в кредитном портфеле банка выглядела значительно лучше, чем в среднем по банковской системе, и составляла всего 1,13%, что в 17 раз меньше, чем средний показатель по банкам, которые приняли участие в рейтингне. Комментируя успехи банка, Семен БАБАЕВ, Заместитель Председателя Правления, руководитель главного управления розничного бизнеса ПРАВЭКС БАНКа отметил: «В период карантина наш банк активно развивал цифровые технологии. С апреля месяца клиенты ПРАВЭКС БАНКа могут без дополнительных подписей и посещения отделения отправить деньги в банк бесплатно через приложение PRAVEX ONLINE на свой накопительный счет, на котором насчитывается процентная ставка от 4 до 9% к концу июня месяца. Этот счет доступен клиенту 24/7 с бесплатным снятием и пополнением. Сейчас мы проводим тестирование функции онлайн открытия депозитного счета. Планируем запустить эту услугу в следующем месяце. Мы планируем предоставлять повышенную процентную ставку клиентам, которые будут открывать депозиты через онлайн приложение банка».

Третью позицию в рейтинге занял банк с украинским капиталом ТАСКОМБАНК. Чистый процентный доход банка за первый квартал 2021 года составил 387,96 млн грн, а чистый комиссионный доход — 105,85 млн грн. По состоянию на 01.04.2021 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составила 8,24%, что является одним из наименьших показателей среди банков с украинским капиталом и, конечно, значительно ниже среднего показателя по банковской системе. За первый квартал 2021 года ТАСКОМБАНК сократил долю NPL на 3,12 п.п. По словам Артура МУРАВИЦКОГО, Заместителя Председателя Правления ТАСКОМБАНК: «Сейчас мы все еще наблюдаем значительную переликвидность в банковской системе: объемы привлечения депозитов выше, чем объемы предоставления кредитов. По результатам первого квартала 2021 года объемы депозитов населения продолжают расти — депозитный портфель в гривне в целом по банковской системе вырос на 2,56% и составил 407,313 млрд грн. ТАСКОМБАНКу в первом квартале доверили свои средства более тысячи новых клиентов, а объем средств населения в национальной валюте с начала года вырос на 9,5%».

В ТОП-10 лидеров рейтинга входит Пиреус Банк. По данным НБУ, банк завершил первый квартал 2021 года с чистым процентным доходом 56,271 млн грн. Доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле банка составляла всего 0,92%, при среднем показателе на уровне 19,32% по банкам, которые приняли участие в рейтинге.

Уже более двух лет в ТОП-10 лидеров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. По данным НБУ, чистая прибыль банка за первый квартал 2021 года составил 18,835 млн грн, а чистый процентный доход — 102,507 млн грн. Банк продолжает показывать устойчивую тенденцию роста доходов, несмотря на кризисные явления и низкие темпы восстановления деловой активности в Украине. По состоянию на начало второго квартала 2021 года доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле банка составила 5,68%, что почти в три раза меньше, чем в среднем по банкам, которые принимали участие в рейтинге. За первый квартал 2021 года банк снизил долю NPL в кредитном портфеле на 1,28 п.п. Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА подчеркнул: «Итог работы ГЛОБУС БАНКА по привлечению депозитов у населения за первый квартал 2021 года можно считать очень позитивным, поскольку мы увеличили собственную ресурсную базу на 5,9% (70 млн грн.) До 1,26 млрд грн. Отдельно отметим, что при этом прирост средств в нашем банке в 6 раз превышал среднерыночный показатель, поскольку в этот период объем средств физических лиц в банковской системе Украины увеличился лишь на 0,89%».

Традиционно в число банков с надежным уровнем депозитов вошел Форвард Банк. По данным НБУ, чистый процентный доход банка за первый квартал 2021 года составил 123,077 млн грн, а чистый комиссионный доход — 8,383 млн грн. Первый квартал 2021 года Форвард Банк завершил с чистой прибылью 5,005 млн грн. По состоянию на 01.04.2021 года, уровень NPL банка был равен почти 14% и был в 1,5 раза ниже среднего значения этого показателя среди банков, которые принимали участие в рейтинге, что, учитывая специализацию банка на кредитовании населения, может считаться показателем эффективной кредитной политики. Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank так прогнозирует развитие ситуации на банковском рынке: «Тенденция рынка к снижению ставок по депозитам уже постепенно замедляется, и, скорее всего, до конца первого полугодия 2021 года, размеры процентных ставок по депозитам в гривне по банковской системе почти не изменятся. Ближайшим ориентиром, который может повлиять на изменения банками ставок в гривне — является следующее заседание Правления Национального Банка Украины по пересмотру уровня учетной ставки, которое состоится в середине июня. Что касается размеров ставок по депозитам в иностранной валюте, то они уже достигли своего минимума и останутся на этом уровне».

Несмотря на значительное замедление глобальной экономики из-за вирусной угрозы, которая состоялась в 2020 году и прогнозируется на 2021 год, банковский сектор Украины готов к негативному сценарию развития событий. Впрочем, агентство ожидает снижение риска ухудшения ситуации на кредитном рынке и рост доли проблемных кредитов в банковских портфелях. В 2020 году банки еще двигались по инерции, и многие из банков показал снижение доли NPL, хотя прибыли банковского сектора сокращались в основном за счет увеличения резервов по кредитам. Фактически, рост резервов уже показывает, что качество кредитных портфелей ухудшается, но ситуация недостаточно критична, чтобы повлиять на уровень NPL по сектору в целом. В первом квартале 2021 года снижение доли плохих кредитов в кредитных портфелях банков происходило в основном за счет выдачи банками новых кредитов. Поэтому частично эффект от «вирусного кризиса» был нивелирован ростом деловой активности в отдельных секторах. Рост промышленности, наблюдавшийся в апреле 2021 года, вселяет надежду на рост деловой активности в будущем, а это может положительно повлиять на доходы в банковском секторе.

Однако, итоги работы банков за первый квартал 2021 года указывают на высокую вероятность того, что украинским банкам удастся пройти кризис без значительных потерь с возможностью быстрого восстановления во втором-третьем кварталах 2021 года.