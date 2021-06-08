7 червня 2021 року Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна) підвело підсумки свого вже тридцять третього «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів».

Підсумки першого кварталу 2021 року свідчать, що банківська система України впевнено залишає зону економічних ризиків, що виникла через вірус COVID-19. В 2020 році падіння ВВП на 4% мало вплинуло на зниження якості кредитних портфелів банків. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за перший квартал 2021 року склав майже 10,9 млрд грн, що, приблизно, на 30% менше, ніж у першому кварталі 2020 року. Тобто банківська система ще не повернулася до докризового рівня прибутковості, але із 56 банків, які брали участь у рейтингу, тільки 3 банки завершили перший квартал 2021 року зі збитком. У першому кварталі обсяг чистого процентного доходу банків України перевищив 20,8 млрд грн, а розмір чистого комісійного доходу — 10,8 млрд грн. З 56-ти банків, які брали участь в рейтингу, 28 показали зниження рівня NPL (частка проблемних кредитів у кредитному портфелі), в жодного із 56-ти банків не було від’ємного чистого процентного доходу. На фоні зниження ставок за кредитами і депозитами, банки демонстрували тенденцію до зниження прибутковості, хоча кількість збиткових банків у рейтингу зменшилась до трьох.

ТОП-10 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 1 кварталу 2021 року:

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АТ «ПРАВЕКС БАНК» АТ «ТАСКОМБАНК» АТ «КРЕДОБАНК» АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» АТ «КБ «ГЛОБУС» АТ «БАНК ФОРВАРД» АТ «АБ «УКРГАЗБАНК» АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Традиційно, перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За перший квартал 2021 року банк отримав чистий прибуток у сумі 1,087 млрд грн. Станом на 01.04.2021 року, частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 3,42%, що значно менше середньо ринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі банків.

Другу позицію в рейтингу надійності займає ПРАВЕКС БАНК. За даними НБУ, за перший квартал 2021 року чистий процентний дохід банку склав 79,7 млн грн, а чистий комісійний дохід — 24,9 млн грн. Також, станом на 01.04.2021 року, частка NPL у кредитному портфелі банку виглядала значно краще, ніж в середньому по банківській системі, і складала всього 1,13%, що в 17 разів менше, ніж середній показник по банкам, які прийняли участь у рейтингу. Коментуючи успіхи банку, Семен БАБАЄВ, Заступник Голови Правління, керівник головного управління роздрібного бізнесу ПРАВЕКС БАНКу зазначив: «У період карантинних обмежень наш банк активно розвивав цифрові технології. З квітня місяця клієнти ПРАВЕКС БАНКу можуть без додаткових підписів та відвідування відділення відправити гроші в банк безкоштовно через додаток PRAVEX ONLINE на свій накопичувальний рахунок, на якому нараховується відсоткова ставка від 4 до 9% до кінця червня місяця. Цей рахунок доступний клієнту 24/7 з безкоштовним зняттям та поповненням. Зараз ми проводимо тестування функції онлайн відкриття депозитного рахунку. Плануємо запустити цю послугу в наступному місяці. Ми плануємо надавати підвищену відсоткову ставку клієнтам, які будуть відкривати депозити через онлайн застосунок банку».

Третю позицію в рейтингу посів банк з українським капіталом ТАСКОМБАНК. Чистий процентний дохід банку за перший квартал 2021 року склав 387,96 млн грн, а чистий комісійний дохід — 105,85 млн грн. Станом на 01.04.2021 року, частка NPL в кредитному портфелі банку склала 8,24%, що є одним з найменших показників серед банків з українським капіталом і, звісно, значно нижче середнього показника по банківській системі. За перший квартал 2021 року ТАСКОМБАНК скоротив частку NPL на 3,12 п.п. За словами Артура МУРАВИЦЬКОГО, Заступника Голови Правління ТАСКОМБАНКУ: «Нині ми все ще спостерігаємо значну переліквідність у банківській системі: обсяги залучення депозитів вищі, ніж обсяги надання кредитів. За результатами першого кварталу 2021 року обсяги депозитів населення продовжують зростати — депозитний портфель у гривні загалом по банківській системі зріс на 2,56% і склав 407,313 млрд грн. ТАСКОМБАНКУ в першому кварталі довірили свої кошти понад тисяча нових клієнтів, а обсяг коштів населення в національній валюті з початку року зріс на 9,5%».

У ТОП-10 лідерів рейтингу входить Піреус Банк. За даними НБУ, банк завершив перший квартал 2021 року з чистим процентним доходом 56,271 млн грн. Частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банку складала всього 0,92%, при середньому показнику на рівні 19,32% по банках, які прийняли участь у рейтингу.

Вже більше двох років до ТОП-10 лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, чистий прибуток банку за перший квартал 2021 року склав 18,835 млн грн, а чистий процентний дохід — 102,507 млн грн. Банк продовжує показувати стійку тенденцію зростання доходів, не дивлячись на кризові явища та низькі темпи відновлення ділової активності в Україні. Станом на початок другого кварталу 2021 року частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банку становила 5,68%, що майже в три рази менше, ніж в середньому по банках, які брали участь в рейтингу. За перший квартал 2021 року банк знизив частку NPL у кредитному портфелі на 1,28 п.п. Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ підкреслив: «Підсумок роботи ГЛОБУС БАНКУ із залучення депозитів у населення протягом першого кварталу 2021 року можна вважати дуже позитивним, оскільки ми збільшили власну ресурсну базу на 5,9% (70 млн грн) до 1,26 млрд грн. Окремо відзначимо, що при цьому приріст коштів у нашому банку в 6 разів перевищував середньоринковий показник, оскільки в цей період обсяг коштів фізичних осіб в банківській системі України збільшився лише на 0,89%».

Традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов Форвард Банк. За даними НБУ, чистий процентний дохід банку за перший квартал 2021 року склав 123,077 млн грн, а чистий комісійний дохід — 8,383 млн грн. Перший квартал 2021 року Форвард Банк завершив з чистим прибутком 5,005 млн грн. Станом на 01.04.2021 року, рівень NPL банку дорівнював майже 14% та був в 1,5 рази нижчим за середнє значення цього показника серед банків, які приймали участь у рейтингу, що, враховуючи спеціалізацію банку на кредитуванні населення, може вважатись показником ефективної кредитної політики. Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank так прогнозує розвиток ситуації на банківському ринку: «Тенденція ринку до зниження ставок за депозитами вже поступово сповільнюється, та, скоріш за все, до кінця першого півріччя 2021 року, розміри процентних ставок за депозитами в гривні по банківській системі майже не змінюватимуться. Найближчим орієнтиром, що може вплинути на зміни банками ставок в гривні — є наступне засідання Правління Національного Банку України щодо перегляду рівня облікової ставки, яке відбудеться в середині червня. Що стосується розмірів ставок за депозитами в іноземній валюті, то вони вже досягли свого мінімуму та залишаться на цьому рівні».

Незважаючи на значне уповільнення глобальної економіки через вірусну загрозу, яка відбулась у 2020 році і прогнозується на 2021 рік, банківський сектор України готовий до негативного сценарію розвитку подій. Втім, агентство очікує зниження ризику погіршення ситуації на кредитному ринку і зростання частки проблемних кредитів у банківських портфелях. У 2020 році банки ще рухались по інерції, і багато хто з банків показав зниження частки NPL, хоча прибутки банківського сектору скорочувались в основному за рахунок збільшення резервів за кредитами. Фактично, зростання резервів вже показує, що якість кредитних портфелів погіршується, але ситуація недостатньо критична, щоб вплинути на рівень NPL по сектору у цілому. В першому кварталі 2021 року зниження частки поганих кредитів у кредитних портфелях банків відбувалося в основному за рахунок видачі банками нових кредитів. Тому частково ефект від «вірусної кризи» було нівельовано зростанням ділової активності в окремих секторах. Зростання промисловості, що спостерігалося у квітні 2021 року, всиляє надію на зростання ділової активності у майбутньому, а це може позитивно вплинути на доходи у банківському секторі.

Проте, підсумки роботи банків за перший квартал 2021 року вказують на високу ймовірність того, що українським банкам вдасться пройти кризу без значних втрат з можливістю швидкого відновлення у другому–третьому кварталах 2021 року.