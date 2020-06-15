15 июня 2020 Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подвело итоги своего уже двадцать девятый «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов».

Итоги первого квартала 2020 указывают, что банковская система Украины продолжила традицию показательного роста. Общий объем прибыли банков после налогообложения за первый квартал 2020 составил почти 15974000000. Грн., Объем чистого процентного дохода превысил 20,870 млрд. Грн., А размер чистого комиссионного дохода - 10789000000. Грн. Если сравнивать с показателями первого квартала 2019 года, то прибыль банков вырос в 1,23 раза, чистый процентный доход - в 1,06 раза, чистый комиссионный доход почти остался неизменным. С 56-ти банков, участвовавших в рейтинге, 26 показали снижение уровня NPL (доля проблемных кредитов в кредитном портфеле), 10 банков показали убыток и в двух из 56 банков был отрицательный чистый процентный доход. На фоне снижения ставок по кредитам и депозитам банки демонстрировали тенденцию роста доходности, но результаты первого квартала традиционно были скромнее итоги календарного года.

ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитам по итогам 1-го квартала 2020:

АО "Райффайзен Банк Аваль» АО «Кредобанк» АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» АО «Пиреус Банк МКБ» АО «КБ« ПРИВАТБАНК » АО «УкрСиббанк» АО «КБ« ГЛОБУС » ПАО «АБ« Укргазбанк » АО «БАНК ФОРВАРД» АО «ИДЕЯ БАНК» АО «МЕГАБАНК» АО «ПроКредит Банк» АО «Сбербанк» АО «ПРАВЭКС БАНК» АО «АЛЬФА-БАНК»

Традиционно, первое место в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. За первый квартал 2020 банк получил чистую прибыль в сумме 1036000000. Грн. По состоянию на 01.04.2020 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составила всего 6,82%, что, как и ранее, в разы меньше среднерыночного показателя уровня NPL в кредитном портфеле банков. За первый квартал доля NPL в кредитном портфеле банка уменьшилась.

Уже более полутора лет в ТОП-10 лидеров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. По данным НБУ, чистая прибыль банка за первый квартал 2020 составил 4539000. Грн., А чистый процентный доход - 58125000. Грн. Банк продолжает показывать устойчивую тенденцию роста доходов. По состоянию на начало второго квартала 2020 года, доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле банка составила 12,91%, что значительно меньше, чем в среднем по банкам, которые принимали участие в рейтинге. Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев так прокомментировал успехи своего банка: «Результаты работы ГЛОБУС БАНКА по привлечению депозитов физических лиц в 1-м квартале 2020 года мы оцениваем на отлично. Несмотря на то, что большая часть марта уже фактически была карантинной, за первые три месяца 2020 года Банк нарастил объем остатков средств на депозитных счетах физических лиц на 62 млн. Грн. или 6,5%. Такой прирост обеспечило исключительно увеличение портфеля средств клиентов в национальной валюте, соответствует стратегическому выбору банка».

Уже традиционно в число банков с надежным уровнем депозитов вошел Форвард Банк. По предварительным данным НБУ, чистый процентный доход банка за первый квартал 2020 составил 72823000. Грн., А чистый комиссионный доход - 12386000. Грн. За первый квартал 2020 Форвард Банк снизил уровень NPL на 32,91 п.п. до 7,59%. По состоянию на 01.04.2020 года, уровень NPL банка был в 3,37 раза ниже среднего значения этого показателя среди банков, которые принимали участие в рейтинге. Андрей Прусов, заместитель председателя правления Forward Bank отметил: «Карантин, который начался в первом квартале 2020 года, безусловно, повлиял на поведение вкладчиков - как всегда в кризисных обстоятельствах украинцы, в первую очередь, хотят вернуть свои деньги из банков. Но эта история длилась не более чем 2-3 недели. Уже в апреле клиенты поняли, что не стоит паниковать - финансовая система находится в стабильном состоянии, ликвидность банков более чем достаточна и ситуация с оттоком депозитов нормализовалась. Если в цифрах, то, например, по состоянию на 01.03.2020 в Forward Bank портфель средств физических лиц составил 1799057 грн., На 01.04.2020 - 1794717 грн., А уже сейчас, по состоянию на 01.06.2020, портфель вырос и составляет 1833523 грн.».

Несмотря на значительное замедление глобальной экономики из-за вирусной угрозе, которое прогнозируется на 2020 год, банковский сектор Украины готов к негативному сценарию развития событий. Для этого есть много причин. Впрочем Агентство ожидает ухудшения ситуации на кредитном рынке и рост доли проблемных кредитов в банковских портфелях. Риск будет касаться, прежде всего, банков специализирующихся на кредитовании населения. Физические лица как заемщики очень чувствительны к снижению деловой активности и ВВП, а также уровня безработицы. Опубликованный прогноз по темпам снижения ВВП от МВФ на уровне 8,2% и Всемирного банка на уровне 3,5% указывает на то, что наши международные партнеры ожидают существенное сокращение экономической активности в Украине, но отличие прогнозов достаточно велика из-за неопределенности влияния карантина на экономику и украинский экспорт.

Агентство наблюдает за тем, как банки пытаются сокращать расходы за счет замораживания деятельности части отделений и снижение других расходов. Для нас это самый сигнал для ожидания снижения прибыльности работы банков во втором и третьем квартале 2020 года. Свертывание экономической активности в Украине состоялось очень быстро, а восстановление происходить достаточно медленно. Такой сценарий экономической активности, скорее всего, негативно повлияет на качество кредитных портфелей особенно тех банков, которые специализировались на кредитовании населения и бизнеса.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)