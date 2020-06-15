15 червня 2020 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) підбило підсумки свого вже двадцять дев’ятого «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів».

Підсумки першого кварталу 2020 року вказують, що банківська система України продовжила традицію показового зростання. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за перший квартал 2020 року склав майже 15,974 млрд. грн., обсяг чистого процентного доходу перевищив 20,870 млрд. грн., а розмір чистого комісійного доходу — 10,789 млрд. грн. Якщо порівнювати з показниками першого кварталу 2019 року, то прибуток банків виріс в 1,23 рази, чистий процентний дохід — у 1,06 рази, чистий комісійний дохід майже залишився незмінним. З 56-ти банків, які брали участь в рейтингу, 26 показали зниження рівня NPL (частка проблемних кредитів у кредитному портфелі), 10 банків показали збиток і в двох з 56-ти банків був від’ємний чистий процентний дохід. На фоні зниження ставок за кредитами і депозитами банки демонстрували тенденцію зростання прибутковості, але результати першого кварталу традиційно були скромнішими за підсумки календарного року.

ТОП-15 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 1-го кварталу 2020 року:

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АТ «КРЕДОБАНК» АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «УКРСИББАНК» АТ «КБ «ГЛОБУС» ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» АТ «БАНК ФОРВАРД» АТ «ІДЕЯ БАНК» АТ «МЕГАБАНК» АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» АТ «ОЩАДБАНК» АТ «ПРАВЕКС БАНК» АТ «АЛЬФА-БАНК»

Традиційно, перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За перший квартал 2020 року банк отримав чистий прибуток у сумі 1,036 млрд. грн. Станом на 01.04.2020 року, частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 6,82%, що, як і раніше, в рази менше середньо ринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі банків. За перший квартал частка NPL в кредитному портфелі банку зменшилась.

Вже більше як півтора року до ТОП-10 лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, чистий прибуток банку за перший квартал 2020 року склав 4,539 млн. грн., а чистий процентний дохід — 58,125 млн. грн. Банк продовжує показувати стійку тенденцію зростання доходів. Станом на початок другого кварталу 2020 року, частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банку становила 12,91%, що значно менше, ніж в середньому по банках, які брали участь в рейтингу. Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро ЗАМОТАЄВ так прокоментував успіхи свого банку: «Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із залучення депозитів фізичних осіб у 1-му кварталі 2020-го року ми оцінюємо на відмінно. Попри те, що більша частина березня вже фактично була карантинною, за перші три місяці 2020-го року Банк наростив обсяг залишків коштів на депозитних рахунках фізичних осіб на 62 млн. грн. або 6,5%. Такий приріст забезпечило виключно збільшення портфеля коштів клієнтів у національній валюті, що відповідає стратегічному вибору банку».

Вже традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов Форвард Банк. За попередніми даними НБУ, чистий процентний дохід банку за перший квартал 2020 року склав 72,823 млн. грн., а чистий комісійний дохід — 12,386 млн. грн. За перший квартал 2020 року Форвард Банк знизив рівень NPL на 32,91 п.п. до 7,59%. Станом на 01.04.2020 року, рівень NPL банку був в 3,37 раза нижчим за середнє значення цього показника серед банків, які приймали участь у рейтингу. Андрій ПРУСОВ, Заступник голови правління Forward Bank зазначив: «Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020 року, безумовно, вплинув на поведінку вкладників — як завжди у кризисних обставинах українці, в першу чергу, мають бажання повернути свої гроші із банків. Але ця історія тривала не більш ніж 2–3 тижні. Вже в квітні клієнти зрозуміли, що не варто панікувати — фінансова система знаходиться в стабільному стані, ліквідність банків більш ніж достатня і ситуація з відтоком депозитів нормалізувалася. Якщо в цифрах, то, наприклад, станом на 01.03.2020 у Forward Bank портфель коштів фізичних осіб становив 1 799 057 грн., на 01.04.2020 — 1 794 717 грн., а вже зараз, станом на 01.06.2020, портфель виріс и становить 1 833 523 грн.».

Незважаючи на значне уповільнення глобальної економіки через вірусну загрозу, яке прогнозується на 2020 рік, банківський сектор України готовий до негативного сценарію розвитку подій. Для цього є багато причин. Втім Агентство очікує погіршення ситуації на кредитному ринку і зростання частки проблемних кредитів у банківських портфелях. Ризик буде стосуватися, насамперед, банків які спеціалізуються на кредитуванні населення. Фізичні особи як позичальники дуже чутливі до зниження ділової активності і ВВП, а також рівня безробіття. Опублікований прогноз по темпах зниження ВВП від МВФ на рівні 8,2% та від Світового банку на рівні 3,5% вказує на те, що наші міжнародні партнери очікують на суттєве скорочення економічної активності в Україні, але відмінність прогнозів досить велика через невизначеність впливу карантину на економіку і український експорт.

Агентство спостерігає за тим, як банки намагаються скорочувати витрати за рахунок замороження діяльності частини відділень та зниження інших витрат. Для нас це найбільший сигнал для очікування зниження прибутковості роботи банків у другому та третьому кварталі 2020 року. Згортання економічної активності в Україні відбулось дуже швидко, а відновлення буде відбуватися досить повільно. Такий сценарій економічної активності, скоріше за все, негативно вплине на якість кредитних портфелів особливо тих банків, які спеціалізувалися на кредитуванні населення та бізнесу.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)