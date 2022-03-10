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Банковская система остается стабильной и ликвидной, - глава НБУ

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Украина, Четверг 10 марта 2022 17:32
Банковская система остается стабильной и ликвидной, - глава НБУ Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на то, что часть сотрудников НБУ из-за нападения России на Украину работают под сиренами и из бункеров, Система электронных платежей обслуживается бесперебойно. Кроме зон активных боевых действий, отделения банков работают, а банкоматы пополняются наличностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НБУ Кирилла Шевченко BBC.

"Могу с гордостью сказать, что украинская банковская система остается стабильной и ликвидной даже в условиях военного положения. Национальный банк Украины делает все от него зависящее, чтобы поддержать Украину, ее защитников и население, которое пострадало от российской агрессии", – подчеркнул глава НБУ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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