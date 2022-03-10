Банківська система залишається стабільною та ліквідною, - голова НБУ

Попри те, що частина співробітників НБУ через напад Росії на Україну працюють під сиренами та з бункерів, Система електронних платежів обслуговується безперебійно. Крім зон активних бойових дій, відділення банків працюють, а банкомати поповнюються готівковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови НБУ Кирила Шевченка BBC.

"Можу з гордістю сказати, що українська банківська система залишається стабільною та ліквідною навіть за умов воєнного стану. Національний банк України робить усе від нього залежне, щоб підтримати Україну, її захисників та населення, яке постраждало від російської агресії", – наголосив голова НБУ.