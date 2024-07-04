На Банковій готують перестановки у Кабміні: що говорять про зміну прем'єра

Як один з індикаторів того, що Дениса Шмигаля незабаром можуть відправити у відставку, називають його зовнішньополітичну активність, що різко знизилася. Втім, на це є контраргумент: якщо за кордон з візитами вирушає президент, то прем'єр зазвичай залишається в Україні "на господарстві". Водночас глава держави та глава уряду беруть участь у заходах за кордоном лише у виняткових випадках.

На Банковій кажуть, що невдовзі після саміту НАТО у Вашингтоні (9-11 липня) і тим більше після саміту Європейського політичного співтовариства в Лондоні (18 липня) фокус уваги дещо зміститься на внутрішньоукраїнські справи. І в рамках цього якраз і можливе перезавантаження Кабміну або як мінімум окремі перестановки. Умовним дедлайном при цьому називають початок осені, але все може статися значно швидше.

Хто може зайняти крісло Шмигаля?

У кулуарах вже обговорюється кандидатура потенційної змінниці Шмигаля - першого віце-прем'єра та міністра економіки Юлії Свириденко, яку відносять до орбіти впливу голови ОП Андрія Єрмака.

Про прем'єрські амбіції Свириденко в кулуарах говорять давно. Чи не з моменту її переїзду з Банкової на Грушевського наприкінці 2021 року - вже тоді говорили про неї як про потенційну змінницю Шмигаля.

При цьому якихось помітних провалів, покаранням за які могла б служити відставка, нинішній глава уряду не мав. У владі розповідають, що після початку великої війни у ​​Шмигаля та Зеленського склалися такі відносини, за яких прем'єр про свою можливу відставку дізнається точно не зі ЗМІ (а подібні випадки - не рідкість). І в будь-якому разі, навіть якщо Шмигаль залишить Кабмін, він, напевно, залишиться в команді влади на якійсь іншій посаді.

Безумовно, зміна глави уряду напередодні зими з непередбачуваною ситуацією в енергетиці виглядає дуже неоднозначно. Це визнають і різні співрозмовники РБК-Україна у владі. Але за кадрових призначень в Україні нерідко працює інша логіка.