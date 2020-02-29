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Банкоматы ПриватБанка и Privat24 не будут работать в ночь на воскресенье

Новости » Общество     29.02.2020 - 17:28
Банкоматы ПриватБанка и Privat24 не будут работать в ночь на воскресенье
Фото: "ПриватБанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В "ПриватБанке" уверяют, что с 7 утра 1 марта все системы будут стабильно работать

В ночь на воскресенье банкоматы, терминалы и система Privat24 "ПриватБанка" не будут работать из-за обновления системы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "ПриватБанка".

Сообщается, что в ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) будет проводится обновление системы.

"Банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут. Советуем снять наличные заранее", - говорится в сообщении.

В "ПриватБанке" уверяют, что с 7 утра 1 марта все системы будут стабильно работать.

Напомним, осенью 2019 года в работе ПриватБанка произошел сбой, в частности в "Приват24" наблюдались трудности при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций с карточками в банкоматах, POS-терминалах. На тот момент в банке рекомендовали не повторять операций и ожидать устранения проблем, а также обещали решить проблему до 22:00.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк установил первые банкоматы с бесконтактным модулем. Это значит, что клиенту не нужно будет вставлять карту, чтобы снять деньги. А вскоре могут появиться банкоматы, для которых карты вообще будут не нужны.

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