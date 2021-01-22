Банкиры определили главный риск на 2021 год

Украинские банки прогнозируют увеличение рисков своей деятельности в следующие 12 месяцев. Главный риск - валютный.

Об этом свидетельствуют результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за І квартал 2021 года, проведенного Национальным банком Украины (НБУ).

Как отмечается в обзоре, в IV квартале 2020 года уровень рисков, по мнению респондентов, преимущественно снижался. Только операционный риск незначительно вырос в основном у крупных банков.

"Финучреждения ожидают роста рисков в следующем квартале, наиболее существенно - валютного", - говорится в документе.

Опрос проводился с 17 декабря 2020 года до 11 января 2021 года среди кредитных менеджеров 24 банков. Ответы дали все респонденты, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 91%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам Национального банка Украины.

Напомним, украинские банки оптимистично оценивают перспективы роста объема кредитного портфеля в 2021 году. Прогнозируют увеличение в последующие 12 месяцев объемов кредитов населению 83% опрошенных банкиров и 74% - корпорациям.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.