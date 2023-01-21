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Банкіри та фінансові аналітики покращили очікування щодо курсу гривні та інфляції

Фото: курс долара та інфляція зростатимуть меншими темпами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інфляційні та курсові очікування в Україні у січні 2023 року покращилися. Банкіри та фінансові аналітики оновили прогнози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

З даними НБУ, банкіри прогнозують курс гривні упродовж наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні вони очікували курс 43,23 грн/долар. Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,11 грн/долар в порівнянні з 42,30 грн/долар у листопаді.

Банкіри покращили очікування щодо зростання споживчих цін у наступні 12 місяців до 22,9% з 23,7% у жовтні. Фінансові аналітики прогнозують інфляцію 18,1% (у листопаді очікували 20,2%).

Нагадаємо, за даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, у грудні 2022 року населення України поменшало побоюватися зростання цін і падіння гривні .

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